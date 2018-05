Nadia Toffa assente all'ultima puntata delle Iene: fan in ansia

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua assenza ormai da diverse settimane ha fatto discutere, con tantissimi fan preoccupati per la sua salute: parliamo di, l’inviata e conduttrice de Le Iene che sta combattendo contro un cancro, per le cui cure si è assentata dagli studi televisivi perché troppo debole.Si pensava che nella puntata di ieri sera Nadia potesse tornare in studio, dato che era l'ultima della stagione 2018, ma purtroppo non è successo: a presentare, solo