Guendalina Tavassi bandita dall'hotel per famiglie dopo l'intervista alle Iene: «Io discriminata per le mie idee sul sesso»

Guendalina Tavassi, ex concorrente del GfVip, è infuriata sui social. L'ex gieffina ha scelto di raccontare il reale motivo nelle sue Instagram stories. Guendalina doveva partire per una vacanza sulla neve con i figli, ma qualcosa è andato storto. Tutta colpa dell'intervista rilasciata a Le Iene.

Nella puntata a Le Iene, la 37enne ha rivelato di avere una vita sessuale molto attiva con il fidanzato Federico Perna: farebbero sesso quattro volte al giorno. Ed è proprio questa la dichiarazione che ha scaturito una conseguenza negativa.



Guendalina Tavassi alle Iene: «Faccio sesso con il mio fidanzato 4 volte al giorno». Lui: «E' insaziabile»

Cosa è successo

A spiegarlo è la stessa Guendalina su Instagram: «Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c'è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari». Poi ha aggiunto: «Dovevo soggiornare, qualche tempo fa, in una di queste strutture family che ospita le famiglie con bambini perché c'è l'animazione. Purtroppo però, per problemi privati, siamo potuti più andare. E così ho scritto un'email al Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?».

Guendalina Tavassi ha condiviso sulle sue Instagram stories anche la risposta ricevuta dalla struttura. Una risposta che ha suscitato in lei tanta rabbia e delusione. «Gentile Guendalina, in seguito alle sue ultime uscite e confidenze alle Iene, non siamo in grado di far collimare il suo personaggio con qualsiasi struttura family nel nostro portfolio», questo è quanto scritto nell'email.