Guendalina Tavassi, la figlia Gaia pubblica le conversazioni: «Mi ha picchiata e maltrattata». La mamma risponde così

Non si arresta la bagarre tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia. Dopo le pesanti accuse dell'adolescente, l'ex concorrente del Grande Fratello, che si trova alle Canarie con il marito e alcuni amici, ha semplicemente replicato con frecciatine velate come: «Ah l'adolescenza, vabbè passerà».

Leggi anche > Guendalina Tavassi attaccata dalla figlia Gaia sui social: «Una persona si vede nella vita reale, fino ad oggi sono stata troppo buona»

La Tavassi non sembra dare molto peso alle parole sui social della figlia, ma Gaia insiste e continua a scrivere su Instagram che la madre con lei è sempre stata assente, cattiva, despota e che ha sempre considerato i due bambini avuti dal nuovo compagno migliori di lei. Ad avvalorare le sue tesi, che confermerebbero Guendalina come madre cattiva e poco affettuosa, Gaia ha pubblicato una serie di screenshot con conversazioni con amici e conoscenti in cui loro stessi parlano degli atteggiamenti poco materni della Tavassi.

«Parla di me, non ti permettere di parlare di mio padre», avverte Gaia in uno dei suoi messaggi, «pensa alle storie che fate tu e tuo marito che mi dite di schiattare. Continua a mandare fotine». Poi aggiunge: «Solo grazie a ciò mi stai dando un po' di importanza, solo grazie a Instagram», «Penso che avete capito che le importa solo si Instagram. Poi nelle schermate delle conversazioni si leggono amici, o amiche di Gaia che scrivono: «Ciao Gaietta, ricordo come si arrabbiava tua madre per i vestiti».

Con Gaia si è schierato anche Cristian Imparato a cui l'adolescente avrebbe confessato anche di essere stata picchiata dalla mamma: «Ragazzi capite? Sono schifato. Io non ammetto la violenza sui figli. Ma soprattutto per delle cavolate. Parliamo di una donna che pensa solo a se stessa e fa schifo. Lei è una grande vipera. Ma scherziamo? Che schifo! Menomale che tua figlia ti ha smer**to. Una bambina per dire tutte queste cose chissà da quanti anni sopporta. Ma fai schifo poveraccia che c’hai 4 follower comprati». Chissà come finirà questa storia...

Ultimo aggiornamento: 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA