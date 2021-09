Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l'occhio nero: «Non permettete a nessuno di rovinarvi la vita»

Guendalina Tavassi torna a parlare. L'ex gieffina, che due sere fa ha pubblicato una foto (poi cancellata) in cui si mostrava con un occhio nero, ha deciso di fare chiarezza sull'accaduto attraverso le proprie Instagram stories: «Non posso raccontare quello che è successo perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo e chi è stato, perché non posso rispondere».

La Tavassi guarda avanti e ai suoi follower si dice già pronta a reagire: «Da domani Guendalina si ritrucca, si metterà un filtro non solo su Instagram, ma anche nella vita. Come ho sempre fatto, perché ho sempre cercato di mascherare, di sorridere e di reagire, quindi delle volte non vengo capita, si può pensare che non sia vero. No, non è così. Ognuno ha un suo modo di reagire. Io reagisco così perché nella mia vita ne ho vissute così tante che non ho più le lacrime. Non sta male solo chi si mette a letto giorni interi, perché io posso stare peggio di tutti e mascherare in questo modo. Perché ho dei figli e questo è il mio lavoro».

Guendalina manda poi un messaggio forte e chiaro: «Non permettete a nessuno di rovinare la vostra vita». Infine, conclude con un attacco: «E poi dico a persone che stanno cercando popolarità, che dovrebbero dire la verità se la sanno. Che la dicano visto che io non posso parlare».