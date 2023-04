Belen torna a Le Iene e smorza i rumors: «Non sono incinta, sto ancora con De Martino e non ho una crisi personale»

Belen è tornata a Le Iene. La showgirl argentina si era assentata durante la scorsa puntata del noto programma di informazione perché era risultata positiva al test del Covid-19. Il motivo della sua assenza è stato subito precisato durante la trasmissione, ma nonostante ciò non sono mancate le voci di gossip relative alla sua vita privata. Alcuni, infatti, hanno insinuato che la showgirl si fosse assentata per una presunta gravidanza, mentre altri hanno addirittura pensato a una crisi con Stefano De Martino.

Le parole di Belen

Tornata al timone de Le Iene, Belen Rodriguez ha colto subito l'occasione per mettere a tacere ogni rumor riguardo la sua vita privata. «Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale», ha esordito la showgirl argentina.

Poi spiega i motivi legati alla sua assenza: «La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere», ha concluso Belen strappando un sorriso ai telespettatori e dando così inizio a una nuova puntata de Le Iene.