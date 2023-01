"Un articolo in cambio di una videochiamata a luci rosse". Alle Iene la denuncia di una imprenditrice pugliese

Nel corso della puntata delle Iene in onda questa sera su Italia 1, un'imprenditrice pugliese denuncia di aver subito molestie da un giornalista. Lei è Stefania Pellicoro di Gioia del Colle e la sua denuncia è stata raccolta nel servizio di Roberta Rei.

Chi è la presunta vittima

titolare di quattro negozi di abbigliamento, Pellicoro ha raccontato a Le Iene di essere stata contattata da un noto giornalista noto a livello nazionale che le avrebbe chiesto di spogliarsi e a partecipare a una chat in cambio di articoli da pubblicare sulla sua testata. Il primo contatto sarebbe arrivato attraverso la chat Instagram.

Per conoscere i dettagli delle "strane" richieste, non resta che aspettare di vedere il servizio completo in cui l'imprenditrice racconta quanto le accaduto. Qui, intanto, il trailer della puntata.