Dalla Puglia al Veneto: dopo cinque anni il cane Luciano ritrova il suo padrone

Fuggito da casa, "Luciano", un jack russel che oggi ha 13 anni, era rimasto solo a vagare per strada, bagnandosi sotto la pioggia e mangiando solo grazie a qualche volontario che gli riempiva la ciotola. Una vita da randagio per 5 anni, poi un caso fortuito e, improvvisamente si è ritrovato a casa con i suoi padroni.

La svolta

La svolta dieci giorni fa, quando una volontaria dell’associazione animalista “Qua la zampa heart”, vedendo il cane vagare per Bitonto, ha deciso di dargli una mano. I volontari lo hanno curato, gli hanno dato da mangiare e hanno postato una sua foto sui social. Proprio grazie a questa foto è stato rintracciato Tiziano, il proprietario che vive a Verona.

Tiziano aveva affidato Luciano ai propri genitori. Poi, a causa di una malattia, questi lo avevano dato in custodia ad altri parenti. Ad un certo punto, però, Luciano era scappato e da allora non era stato più ritrovato. "È stato un segno del destino, riportatelo da me", ha scritto Tiziano. E subito i volontari hanno organizzato il "trasporto eccezionale" verso il Veneto. "Il cane nonnetto – racconta la volontaria Gianna Serena Manfredi – era stato affidato ai genitori di Tiziano, poi è arrivata la malattia e Luciano era stato donato ad altri familiari. Poi la fuga e le ricerche con il nuovo incontro. Siamo felici di aver riunito queste due anime".