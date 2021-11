Si è spento dopo una lunga malattia lo storico agente regionale di Miss Italia in Puglia, il foggiano Mimmo Rollo, talent scout di artisti. Fu lui nel 1999 a scoprire l’unica Miss Italia pugliese, la foggiana Manila Nazzaro. Per 26 anni alla guida del concorso in Puglia, Rollo fino all’ultimo si è speso per offrire alle concorrenti pugliesi l’opportunità di calcare la prestigiosa passerella di Miss Italia.