Federico Barbarossa, il ragazzo trans pugliese che si è iscritto a Miss Italia: «Rispetto il regolamento, sono nato biologicamente donna»

Nei giorni scorsi Miss Italia ha fatto sapere che le donne trans non sono ben accette. Per essere iscritti - è stato risposto a una candidata - bisogna essere nate "biologicamente donne". Federico Barbarossa, ragazzo trans e attivista dell'associazione Mixed lgbtqia+ di Bari, si è iscritto. Lui, del resto, è nato biologicamente donna.

«Quando ho sentito parlare dell’assurdo regolamento mi è venuto spontaneo! Sono stato assegnato al genere femminile alla nascita ma mi sono sempre sentito un ragazzo», ha raccontato. «Auspichiamo che il gesto susciti il clamore mediatico che serve per rimettere al centro questi temi. E che tante altre persone “donne alla nascita” si iscrivano in massa al concorso per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo, al di sopra dalla legge italiana (che comunque è una legge del 1982).»