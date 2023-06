Bruna, la donna trans aggredita dagli agenti a Milano, sarà la madrina del Bari Pride

Il 17 giugno al Bari Pride come madrina non ci sarà nessuna pop star. A prendere posizione sui diritti negati ci sarà invece Bruna, la donna transessuale aggredita il mese scorso a Milano da quattro agenti della polizia locale. Non sarà presente fisicamente - precisano gli organizzatori - ma «rappresenterà tutte le battaglie del nostro manifesto politico».

Il ventennale

La parata «di gioia ma anche di rabbia» è stata presentata ufficialmente questa mattina.

Un evento ancora più importante quest'anno, in cui si celebra il ventennale. Il percorso del Pride, infatti, si snoderà su un percorso simile a quello del 2003. Sarà circolare, toccherà il lungomare, il quartiere Libertà e partirà alle ore 16 da piazza Umberto. Una piazza con un valore politico, sostengono gli organizzatori, perché «ha accolto e accoglie le marginalità».

Il patrocinio della Regione

Ieri era arrivato il patrocinio della Regione Puglia, dopo lo strappo del 2019 e il rifiuto degli organizzatori vista la lentezza burocratica nell'approvazione del ddl regionale contro l'omolesbobitransfobia; «Questo patrocinio investe la Regione di responsabilità», aggiungono.