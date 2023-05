Sulla muraglia una panchina arcobaleno per ogni tipo di amore

Un tocco multicolore, anzi arcobaleno oggi a Bari. Questa mattina è stata inaugurata la "panchina dell'amore" in via Venezia, sulla muraglia di Bari, nelle vicinanze del Fortino San'Antonio. Opera dell'artista Alberto Cramarossa, con la partecipazione delle scuole del quartiere più che una semplice panchina è un monito per dire no all'omotransfobia.

Le parole dell'artista

«Il cuore è libero, abbi il coraggio di seguirlo», questo il messaggio chiaro e consiso fissato su una targa dall'artista sulla panchina raimbow. Altrettanto lucido è l'artista. «Vorrei che questa panchina fosse promotrice dell’amore in tutte le sue forme, senza pregiudizi e senza il bisogno costante di sentirsi giudicati, a volte colpevoli soltanto di amare qualcuno, chiunque esso sia, senza alcun tipo di distinzione di genere o di colore», ha detto Cramarossa.

In attesa dei vent'anni dal primo Pride a Bari

Con questa panchina, nata a pochi giorni dal 17 maggio, giornata mondiale contro l'omolesbobitransfobia Bari si prepara al mese del Pride, durante il quale la città celebrerà i vent'anni dalla prima edizione, nel giugno del 2003.

L'artista

L'artista aveva già realizzato, con alcuni suoi versi, la "panchina della solidarietà" sul lungomare di Bari, in collaborazione con l'associazione italiana ADMO. È stato anche l'autore del movimento della "Poetry Art", un progetto iniziato già nel 2020 con l'idea di riqualificare zone vandalizzate della città di Bari e provincia.