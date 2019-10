Miss Italia, Carolina Stramare torna single: «Ecco perché è finita con Alessio»

Carolina Stramare non è più fidanzata e non è colpa della corona. A raccontare a “Leggo” le ragioni della fine della storia con Alessio Falsone, durata otto mesi, è la stessa Miss Italia 2019, dopo che nei giorni scorsi sul settimanale Di Più erano uscite indiscrezioni sulla conclusione della relazione tra la coppia di Vigevano, chiamando in causa una pausa in corso tra i due. «Ho sentito parlare di “leggende metropolitane” che mi sento obbligata a smentire: non è Miss Italia che interrompe i rapporti, bensì il fatto che noi ragazze, come tutti i giovani, cresciamo, e i nostri sentimenti possono cambiare».

Carolina lo dice a chiare lettere che, se le storie tra ventenni finiscono, è più che naturale e non è di certo per la vita del dopo Jesolo. Anzi. «Il percorso che ho intrapreso, in questo, è stato ininfluente. La mia notorietà non ha condizionato il nostro rapporto e vorrei che questo fosse ben chiaro», svela a “Leggo” la Miss che, prima di iniziare l’avventura del concorso, faceva la modella, una professione che avrebbe potuto ostacolare ugualmente la sua relazione, ma così non è stato, nonostante i giorni fuori casa e le tante persone nuove incontrate.



«Con il mio ex abbiamo gestito la fine del nostro rapporto insieme, ci siamo lasciati in maniera molto pacifica», spiega, che ad Alessio vuole un gran bene, e lui a lei. «Sono fiera di come siano andate le cose sino all’ultimo; ci siamo sempre rispettati e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo però giovani – aggiunge la Miss - le relazioni a questa età iniziano e possono finire». Sulla vicenda “Leggo” ha ascoltato la psicologa Vera Slepoj, che delle finaliste regionali della passata edizione – quindi anche di Carolina, arrivata a Jesolo come Miss Lombardia 2019 – si era occupata di stilare il profilo dopo averle ascoltate. «Non è il caso di pensare che dal concorso dipendano le fortune, o meno, degli amori delle Miss e dei loro partner», esordisce la Slepoj, che quando lo scorso settembre aveva chiesto alle ragazze delle loro storie d’amore, tutte ne avevano parlato come non fossero definitive, dando la giusta importanza a un legame tra ventenni.

«Trovo sia un segno di maturità prendere atto dell’opportunità di interrompere il fidanzamento se il rapporto non va bene. Certo che, in qualche caso – argomenta la psicologa – il cambiamento di vita della Miss può avere un peso ma, ripeto, avviene così nello spettacolo, nello sport e in ogni attività». Secondo quanto appreso da “Leggo”, non è la prima volta, questa, che la giovane coppia di Vigevano si separa: già dopo tre mesi dall’inizio della storia, i due si erano presi un po’ di tempo perché Carolina usciva da un fidanzamento lungo cinque anni. Poi, tornati insieme, tra loro si è creato un legame profondo e, nonostante le incertezze degli ultimi tempi, Alessio è sempre stato accanto alla sua Carolina, prima, durante e dopo la vittoria. Maturata la decisione di farla finita, la coppia si è ancora una volta sostenuta a vicenda e ha fatto squadra, non lasciando trapelare mai nessun segnale di una crisi in atto. Ma le foto insieme eliminate dai social e le non risposte della Miss ai suoi fan sull’argomento “Alessio” avevano iniziato a destare troppi sospetti.



Nella vita impegnatissima di Carolina da reginetta in carica e single, pare comunque che non si siano fatti strada altri uomini, almeno nel suo cuore. A “Leggo” infatti racconta: «Non c’è nessuno. Penso solo a vivere tutte le opportunità che mi offre il concorso e a onorarle al meglio». E se arrivasse ora la proposta di una cena insieme da parte di Eros, che dopo la vittoria della corona aveva mandato un messaggio su Instagram alla Miss per complimentarsi? «Direi di no, ma resto una sua grandissima fan», risponde senza pensarci due volte la più bella. Intanto, tra le indiscrezioni, è uscita la notizia che Alessio sarebbe stato invitato a partecipare alla trasmissione “Uomini e donne”, ora che anche lui è tornato single: «Non mi risulta che nessuno lo abbia mai contattato per questo. Chiederò a lui, ma conoscendolo credo che non si troverebbe a suo agio a partecipare a un programma del genere», confida a “Leggo” la bellissima ex di Falsone.





