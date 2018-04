© RIPRODUZIONE RISERVATA

dismette i panni da inviato di questa edizione deled entra in studio:"Sapete che siete molto meglio dal vivo che dall'auricolare?", scherza, poi parla del figlio "In Honduras hai troppo tempo per pensare. Nella frenesia del giorno d'oggi tutti ci lamentiamo delle cose che non vanno. Io stesso quando sono a casa sono sempre infastidito da qualcosa che vorrei andasse diversamente, che non ho; là ho capito che non ci focalizziamo abbastanza su quello che abbiamo e per cui siamo felici Sono giunto ad una conclusione: non mi allontenerò per più di tre mesi da mio figlio".Alessia Marcuzzi lo abbraccia: "grazie per la tua simpatia, per la tua verve, per le battute pronte che avevi sempre". Parte una clip con i momenti più divertenti di questa edizione e all'improvviso su suggerimento della regia di Roberto Cenci parte la musica di Dirty Dancing. Stefano e Alessia si improvvisano ballerini, provano l'iconica presa del film, ma non hanno calcolato che a differenza della protagonista del film la Marcuzzi ha un vestitino molto corte che lascia poco spazio all'immaginazione. Stefano da grande ballerino esegue la presa, ma la Marcuzzi cerca di coprire il lato b ormai in mostra al pubblico in studio che sembra apprezzare.