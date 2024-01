Tapiro a De Martino: «Il flirt con la Marcuzzi? Non è vero. Mi spiace che mio figlio abbia letto certe cose sui giornali»

«Lei è un traditore seriale?», Valerio Staffelli ci va diretto con Stefano De Martino al quale consegna il temuto Tapiro D'oro. Il "premio" di Striscia La Notizia gli arriva dopo che Belen ha rivelato di essere stata tradita dal conduttore ben 12 volte, tra cui ci finisce sempre in mezzo Alessia Marcuzzi. La consegna del Tapiro verrà mandata in onda stasera in tv su Canale 5, scopriamo dalle anticipazioni però cosa è successo.

Tapiro a De Martino

«Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta».

Le parole sul figlio

Ma Staffelli non si fa mettere all'angolo e rilancia chiedendo a De Martino con quante donne ha realmente tradito la Rodriguez: «La matematica non è mai stata il mio forte…». Per De Martino è il terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).