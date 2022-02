Isola dei Famosi, Francesco Facchinetti arrestato in Honduras: «Tutta colpa di un tatuaggio»

Francesco Facchinetti salta la puntata de Il Cantante Mascherato perché positivo al Covid e lancia una bomba. Forse la noia, forse la voglia di visibilità fatto sta che l'ex compagno di Alessia Marcuzzi è da ieri che si lascia andare a racconti che sono dei veri e proprio scoop. Inviato del reality L'Isola dei Famosi nel 2006 condotto all'epoca da Simona Ventura, Francesco di quell'esperienza ha un bel ricordo, quasi di tutto. Mentre lavorava per la Rai Facchinetti fu infatti portato in carcere perché scambiato per un criminale. È lui stesso a raccontarlo sulle stories Instagram.

Il Cantante Mascherato, Francesco Facchinetti positivo al Covid: ecco chi lo sostituirà in giuria

Isola dei famosi, Francesco Facchinetti da inviato a carcerato

Il figlio di Roby Facchinetti intanto fa un cenno storico ricordando che «in quel periodo l’Honduras era un Paese molto violento». Lui con la produzione del reality erano vicino alla città La Ceiba, dove non era possibile girare da soli poiché la criminalità organizzata era dirompente. Molte le gang, due di queste, specifica il giudice de Il Cantante Mascherato, si chiamavano 18 e Mucha M., «si spostavano con fucili, pronti a sparare e a rapinare».

L'equivoco in Honduras

Francesco specifica che chi faceva parte di quella banda 18 si faceva identificare proprio con un tatuaggio 18 fatto sulla pancia. E qui nasce il disguido. Facchinetti ha infatti un tatuaggio proprio sulla pancia con il numero 8. Una passeggiata in spiaggia gli è così costata il carcere. I poliziotti hanno subito visto il tattoo «Hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato». A salvarlo è dovuta scendere in campo la produzione dell'Isola che ha spiegato tutto l'equivoco. «Però è andata a finire bene e mi hanno liberato». Continua inoltre anche pochi minuti fa a raccontare sempre su instagram che la stessa cosa gli sarebbe accaduta in Nicaragua, ma per questa avventura dovremo aspettare la prossima Stories.

Tutto pronto (o quasi) per la Nuova Isola

E, intanto, L'Isola dei famosi è pronta a partire. Il 21 marzo marzo appena terminerà il Gf Vip il reality di canale 5 tornerà in prima serata. Turbolenta la scelta del cast, un Alvin nel ruolo di inviato una frizzante Ilary Blasi fresca fresca di gossip sulla (presunta) fine del suo matrimonio con Totti e le poltrone degli opinionisti che restano ancora vacanti.