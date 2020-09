Alessia Marcuzzi rompe il silenzio su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice, presto alla conduzione di Temptation Island, parla per la prima volta del gossip che ha infiammato l'inizio di quest'estate e cioè del presunto flirt con il conduttore di 'Made in Sud'. In questo triangolo amoroso la showgirl argentina e il ballerino hanno smentito, ma La Pinella ha sempre mantenuto il riserbo, fatta eccezione per qualche post allusivo.

In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 settembre, la conduttrice ha chiarito che non c’è mai stato niente con De Martino e sottolinea che non sono mai uscite fotografie compromettenti che potessero provarlo. Marcuzzi ha anche dichiarato che il suo matrimonio non è in crisi. «Non presto il fianco al gossip perché so che fa parte del mio lavoro. La cosa che mi stupisce è che, spesso, la gente preferisca credere più a ciò che ascolta rispetto che a ciò che vede, forse perché è più stuzzicante», ha dichiarato Alessia Marcuzzi alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Sul legame con Paolo Calabresi Marconi ha aggiunto: «Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente: nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo, perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire, ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa».

Alessia Marcuzzi ha poi destinato qualche parola alla carriera e ai progetti professionali: tornerà in tv con Le Iene e Temptation Island, ma nel 2021 condurrà anche la nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi', programma che aveva messo in stand bye: «Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato», ha spiegato la 45enne.

