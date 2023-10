Imma Tataranni, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: anticipazioni, trama e nuova stagione della fiction

Va in onda stasera su Rai 1 l'ultimo attesissimo episodio della terza stagione di «Imma Tataranni - Sostituto Procuratore». La fiction amatissima dal pubblico con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice, sarà disponibile per i telespettatori a partire dalle 21.30 sul primo canale, e in streaming su RaiPlay in qualsiasi momento.

Scopriamo ora insieme le anticipazioni di questa puntata, intitolata «Il prezzo della libertà».

Le anticipazioni di oggi

Sara, la paleontologa che si frequenta con Pietro, viene uccisa, e dalle indagini emerge la loro relazione. Relazione che fa diventare Pietro il primo indiziato, anche perché la sera dell’omicidio si trovava con lei nel Museo archeologico.

Quarta stagione in arrivo?

Come confermato da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, la quarta stagione si farà. Ancora sconosciuta la data di uscita, ma quel che è certo è che la nuova stagione è già in fase di scrittura. Guardando le date di uscita delle precedenti stagioni, è probabile però che dovremmo aspettare minimo un anno per poter vedere i nuovi episodi.

Di cosa parla la fiction

Imma Tataranni è un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Matera. Dotata di una memoria prodigiosa e abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi, Imma non fa sconti a nessuno, né sul luogo di lavoro né in famiglia. Famiglia composta dal marito Pietro, dal carattere opposto al suo, e dalla figlia adolescente ribelle, Valentina.

Incorruttibile e con un grande valore della giustizia, Imma Tataranni nelle sue indagini attraverso la Basilicata e dintorni viene affiancata dal timido ed efficiente appuntato, poi maresciallo, Ippazio Calogiuri, con il quale instaura un rapporto di grande complicità, e da molti altri curiosi personaggi.

Il cast

Vediamo ora tutti i protagonisti della fiction: