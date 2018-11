Grande Fratello Vip 2018 chiude prima. Chiusura anticipata, la decisione Mediaset sull'ultima puntata

chiude prima. Dopo le indiscrezioni sulla chiusura anticipata - di cui avevamo parlato su Leggo.it - arriva la conferma: tutti a casa propria prima del previsto. Gli inquilini n

Il Grande Fratello Vip on ne sono ancora a conoscenza, ma il reality durerà meno. Complici i doppi appuntamenti settimanali e forse dati di ascolto non proprio generosissimi, l'ultima puntata - quella che decreterà il vincitore - avrà luogo il 10 dicembre e non il 17 come previsto e stando alle informazioni pubblicate daLa casa più spiata d'Italia è ancora molto piena e si prevedono eliminazioni doppie e non indolore. C'è ancora da capire seavranno un futuro insieme e se Dasha, la fidanzata distarà ancora ad aspettarlo dopo le tenerezze scambiate conE poi ci sono lee la sua astinenza dal sesso.dovrà chiudere la sua storia e puntare alla conquista di. E ancora, in tv dopo il grave lutto per la morte del figlio, eQuesti ultimi due, però, sono in nomination e uno dei due sarà eliminato lunedì 19 novembre. Mancano cinque puntate alla fine: quattro di lunedì e una giovedì (22 novembre). Secondo le anticipazioni di TVBlog, domani sera Baby K e i Ricchi e Poveri saranno gli ospiti d’eccezione del reality e duetteranno con i gieffini. Poi sarà eletto il primo finalista.