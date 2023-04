Gf Vip, le pagelle dei finalisti: Oriana "reina" (8), Nikita stratega (7,5), Tavassi paga lo scivolone (7)

Tutto pronto per la finalissima del Gf Vip. Dopo 169 giorni, la settima edizione del reality di Canale 5 stasera chiude i battenti decretando un vincitore fra Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Ancora in bilico Alberto De Pisis e Milena Miconi, la cui partecipazione alla finale verrà decretata dal televoto. Secondo gli ultimi sondaggi social, la favorita sarebbe la Pelizon, seguita da Oriana ed Edoardo. Ma il televoto è imprevedibile e nel corso della puntata gli equilibri possono cambiare da un momento all'altro.

Nikita Pelizon - 7,5

Partita in sordina, Nikita Pelizon ha saputo conquistare con i mesi i favori del pubblico. Le "Nikiters", ovvero le fan dell'influencer, si moltiplicano ogni giorno che passa, soprattutto dopo l'uscita dal gioco di Antonella Fiordelisi. Proprio l'amicizia con quest'ultima potrebbe rivelarsi la carta vincente per una concorrente spesso accusata dai coinquilini di essere una stratega. Accuse mosse anche durante il tira e molla con Luca Onestini. Strategia o no, Nikita sembra aver colto nel segno. La favorita è lei e il suo Grande Fratello Vip potrebbe concludersi con una vittoria che, solo qualche settimana fa, sembrava improbabile.

Edoardo Tavassi - 7

Quando il reality è una questione di famiglia. Edoardo Tavassi, fratello della storica gieffina Guendalina, sembrava destinato a vincere il Gf Vip, grazie alla sua simpatia e una capacità innata di fare centro a ogni battuta. La storia d'amore con Micol Incorvaia ha accresciuto i suoi consensi, ma qualche scivolone di troppo negli ultimi tempi ha reso la sua vittoria molto meno scontata. Quanto accaduto nel van poche settimane fa - quando Tavassi ha staccato i microfoni per non far ascoltare le conversazioni del suo gruppo - non è piaciuto al pubblico. Poteva essere un 10, alla fine è un 7. E gli è andata bene.

Micol Incorvaia - 6,5

La sua faida con Antonella Fiordelisi ha appassionato i telespettatori, così come l'amore con Tavassi. Eppure la sensazione è che Micol Incorvaia avrebbe potuto dare di più. La sorella di Clizia piace per la sua schiettezza, ma talvolta si è lasciata eclissare dalle dinamiche di gruppo e dallo stesso Edoardo.

Oriana Marzoli - 8

Il nostro voto più alto va a Oriana Marzoli. L'influencer venezuelana, non immune a qualche scivolone, ha avuto il pregio di rimanere coerente fino alla fine: interessata ai flirt (prima con Antonino Spinalbese, poi con Daniele Dal Moro), interessatissima alle dinamiche di gioco. Un personaggio potenzialmente antipatico al pubblico la "reina" (regina, ndr), che invece ha saputo conquistarsi consensi grazie alla sua simpatia e un eloquio sempre pungente. Una giocatrice, sì, ma di qualità. Se i reality sono una professione, lei è una vera professionista.

Giaele De Donà - 6

Per qualcuno è la vera outsider di questa finale. In pochi si aspettavano di vederla fino a questo punto del gioco, eppure Giaele De Donà c'è e proverà a vincere. La sua avventura all'interno della Casa più spiata d'Italia è cominciata con una grande attenzione mediatica sul suo matrimonio, sulla sua "relazione aperta", che ha spaccato a metà i critici. Con il tempo Giaele è tornata nei ranghi e i fan del reality si sono affezionati a lei, ma immaginare una sua vittoria è molto difficile. Certo, era difficile immaginarla anche in finale. Misteri del televoto.