Grande Fratello Vip, Gegia eliminata: la sua esperienza tra gaffe e scivoloni

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare il gioco è Gegia. La comica salentina ha dovuto lasciare il Grande Fratello Vip. A pesare contro di lei, molto probabilmente, sono state le frasi pronunciate su Marco Bellavia e che hanno suscitato molta indignazione da parte del pubblico.

Chi è Gegia e la sua esperienza al GF Vip

Gegia è lo pseudonimo di Francesca Carmela Antonaci. Nata a Galatina, in Puglia, 16 luglio 1959, è un'attrice e comica. Dopo gli studi inizia a lavorare come attrice in piccole compagnie teatrali, come cantante e ballerina in diversi programmi tv. Gegia vive il periodo di maggiore popolarità televisiva a metà degli anni ottanta, quando partecipa a numerosi programmi comici con il ruolo di "anti-diva" un po' goffa.

Al GF Vip la sua esperienza è durata poco e non è certo stata esaltante. Alcune sue frasi hanno scatenato parecchie polemiche all’interno della casa più spiata di Italia e non solo. Prima le frasi contro Marco Bellavia, poi il durissimo confronto con Antonella Fiordelisi, con Gegia che non è stata affatto tenera e che poi ha nuovamente rincarato la dose sull’ex di Bim Bum Bam.

Proprio queste gaffe sul caso Bellavia hanno pesato sul giudizio del pubblico: la gente si sarebbe aspettata una maggiore sensibilità al tema proprio perchè iscritta all'Ordine degli Psicologi, mentre Gegia ha trattato l'argomento con sufficienza ed estrema criticità chiedendo più volte all'uomo di starle lontano e ignorando le richieste di aiuto dell’ex conduttore di Bim Bum Bam. Dopo un altro commento rivolto a Bellavia, Gegia ha dato della "zocc*letta" ad Antonella Fiordelisi, colpevole di averla mandata la televoto.