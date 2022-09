Chi è Attilio Romita: ha conquistato il Grande Fratello Vip tra spogliarelli e un litigio furioso con Casella. L'ex volto del Tg1 arriva dalla Puglia

Attilio Romita è l'uomo più discusso della casa del Grande Fratello Vip. Il litigio con Giucas Casella, che lui aveva fortemente criticato, è già virale sui social. E c'è uno spogliarello, di qualche giorno fa, che continua a far discutere (e sorridere). Ma chi è Attilio Romita? Intanto è uno dei due inquilini della casa che viene dalla Puglia. Nato e cresciuto a Bari, Romita è stato per anni un volto della Rai. Giornalista professionista, nato nel 1953 nel capoluogo di Regione, ha frequentato il liceo classico in città e poi si è laureato in Giurisprudenza. Ha iniziato a lavorare a TeleBari, poi l'arrivo in Rai, quando nel 1995 approda al Tg2. Dal 2003 è stato anche il volto del Tg1, conducendo prima l'edizione di pranzo e poi quella di cena. Ha condotto "Verdetto finale" con Veronica Maya, dal 2013 è stato caporedattore del Tgr per l'edizione pugliese. Volto noto del tg, quando è entrato nella casa del Grande Fratello ha detto, scherzando: "Finalmente potete vedere un mezzobusto intero". Si dice vanitoso, e ex seduttore.

Chi è Attilio Romita, lo spogliarello e il litigio con Giucas Casella

Aveva criticato Giucas Casella, ieri c'è stato il confronto: ha risposto con garbo alle parole dure del "rivale" del momento. Discusso anche per aver "rubato" l'ultima sigaretta a Wilma Goich in piena notte. In una conversazione con gli altri concorrenti ha sparato a zero contro la regina Elisabetta. "Come si può essere innamorati e devoti alla Regina che era la più grande nemica di Lady Diana?". E per lui - parole testuali - nella famiglia reale ci sono "stupratori, organizzatori di orge". Poi è arrivata la censura. Ha fatto discutere, e non poco, anche lo spogliarello, un momento comunque divertente.

Ma questa edizione del Grande Fratello Vip è quasi stata "monopolizzata" dall'ex mezzo busto del Tg1. Ha attaccato Signorini, dicendo che voleva farlo fuori, ha litigato con Casella, e ha diviso il pubblico, tra chi lo "applaude" e chi, invece, lo critica, soprattutto sui social. Aveva detto nel video di presentazione: vi farò vedere chi c'è dietro quel giornalista che avete visto tante volte in tv. Lo ha fatto.