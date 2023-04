Telebari compie 50 anni: anche Romita, Toti e Tata e il ministro Sangiuliano lanciati all tv

Domani, 19 aprile, Telebari compirà 50 anni. Un traguardo storico perché la televisione creata con straordinaria lungimiranza dall'ingegnere Orfeo Mazzitelli nel 1973 è la prima tra le emittenti televisive private in Italia a tagliare il traguardo del mezzo secolo di vita. Merito soprattutto della passione di una famiglia che tratta Telebari come fosse un figlio. Amore e idee, come quelle che oggi mette in campo Maddalena Mazzitelli, che dopo avere raccolto il testimone dal padre Dante, editore dell'emittente, dirige Telebari con straordinaria energia e spirito innovativo.

Il più bel regalo per i suoi 50 anni di vita, Telebari se lo è fatto allargando il suo bacino d’utenza all’intera Puglia e alla Basilicata, posizionandosi sul canale 17 del digitale terrestre. Bari resta naturalmente in cima ai suoi pensieri per una questione di dna, ma Telebari ha iniziato ad entrare nelle case dei suoi nuovi telespettatori raccontando con originalità le caratteristiche del loro territorio e i personaggi che lo caratterizzano. Del resto, il punto di forza di Telebari , soprattutto negli ultimi dieci anni, è stato quello di sapere cambiare pelle pur restando fedele a sé stessa e ai principi che l’accompagnano sin dalla sua fondazione.

La storia

Di tempo ne è passato da quando con una scelta per quel periodo rivoluzionaria, la direzione venne affidata a Maria Amendola, prima donna al timone di una testata giornalistica locale. Sarebbe stata la prima di tante intuizioni che hanno reso da subito Telebari un’emittente diversa dalle altre.

Tra i fiori all'occhiello quello di essere stata palestra professionale per tanti giovani di belle speranze che poi hanno spiccato il volo nel mondo dell'informazione e dello spettacolo: è il caso di Attilio Romita, Paolo Longo, Beppe Capano, Toti e Tata (Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo) e tanti altri. Sempre molto originali i format, alcuni dei quali, come Verdi di Rabbia, sono stati premiati a livello nazionale. Anche attualmente il palinsesto è particolarmente ricco di programmi che abbracciano i vari settori dell'informazione e che hanno nello spirito di servizio il loro tratto distintivo. Straordinari anche i numeri del sito dell'emittente, punto di riferimento per tantissimi utenti che si informano consultando telebari.it

Senza dimenticare la prepotente ascesa di Radiobari, emittente radiofonica del gruppo, che da cinque anni è media partner della squadra di calcio del Bari targato De Laurentiis. Telebari organizza anche grandi eventi in esterna, come nel caso di Ambientarti e il Ciardatano Tour, che riempie i teatri di Puglia. La data dl 19 aprile è il punto di partenza di una serie di eventi celebrativi che culmineranno nel Galà di Telebari, in programma al Teatro Piccinni di Bari il 20 maggio.