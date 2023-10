​Giustina Rocca, ecco gli eventi per celebrare la prima avvocatessa (nata in Puglia) della storia

Da oggi, venerdì 20 ottobre, parte il ricco calendario di eventi per valorizzare la figura di Giustina Rocca, prima avvocatessa della storia, vissuta a Trani a cavallo tra XV e XVI secolo. Dal 20 al 24 ottobre, come promesso durante la campagna di reward crowfunding per la realizzazione del progetto civico “Giustina Rocca”, si potrà fruire di una serie di iniziative culturali promosse dalle associazioni Marluna Teatro e Miranfù Beebliocar e cofinanziate dalla Città di Trani.

Gli appuntamenti

Da stasera 20 ottobre e per i giorni giorni 21 e 22 ottobre, dalle ore 18,00 , partendo da Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51, i sostenitori della campagna potranno seguire l’itinerario inedito "La Trani di Giustina ", a cura di Mariagrazia Marchese, dedicato alla Trani rinascimentale e all’architettura civile tranese.

Dalle ore 20,30 (inizio ore 21) a Palazzo delle Arti Beltrani i giorni 20 e 21 ottobre coloro che hanno sostenuto il progetto potranno assistere allo spettacolo teatrale "La Rocca di Giustina", a cura di Marluna Teatro, e potranno ritirare il cofanetto con le pubblicazioni a cura di Libreria Miranfù, "Giustina Rocca, la prima avvocatessa della storia.

Trani-1500". Il giorno 24 ottobre, invece, anche chi non ha sostenuto la campagna di raccolta fondi potrà assistere allo spettacolo, a fronte del pagamento di un ticket d’ingresso.