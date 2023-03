Da Rita Levi Montalcini e Jane Austen: 18 ritratti in mostra nelle strade cittadine. Così ci celebra la festa della donne

Una galleria di diciotto ritratti che esplora e racconta le innumerevoli sfaccettature dell’essere donna. È così che le città di Trani e Bisceglie festeggiano la giornata internazionale della donna, dando voce a tutte le figure femminili, di ieri e di oggi, che si sono distinte nei loro campi. “La storia di una – La vita di tutte” è un viaggio artistico nel mondo femminile, un elogio a quelle donne che si sono aperte la strada verso l’emancipazione, superando limiti e tracciando nuovi cammini per sé stesse e per le altre.

La campagna di sensibilizazzione

La campagna di sensibilizzazione, promossa dall’Ambito territoriale sociale di Trani e Bisceglie, in collaborazione con il centro antiviolenza Save, il servizio civile e gli assessorati alle pari opportunità dei due Comuni, nasce da un accurato lavoro di selezione di figure femminili individuate tra profili internazionali, nazionali e locali, che si sono contraddistinte per impegno sociale.

I ritratti





Un percorso di riflessione sul ruolo della donna impegnata nei settori più svariati, dal giornalismo alla ricerca scientifica, dall’arte al teatro, e che ha contribuito in modo significativo all’avvio del percorso di uguaglianza, da Rita Levi Montalicini a Jane Austen, da Grazia Deledda a Samantha Cristoforetti. Fra queste le tranesi Giustina Rocca, considerata la prima avvocata al mondo, e Antonietta Talamo Onesti, prima e unica donna ad aver rivestito la carica di sindaca nella città di Trani dal 1966 al 1970, insieme alle biscegliesi Giulia Porcelli, una delle prime donne in Italia ad aver ricoperto un ruolo istituzionale, e Margherita Leone, tra le prime a conseguire una laurea in medicina e chirurgia in città. A Trani, in piazza Libertà e in piazza Longobardi, e a Bisceglie, in via Marcoli e in piazza Castello, sono stati collocati dei totem dotati di un QR code, che consente di visitare virtualmente la mostra e consultare le biografie delle donne protagoniste. Lafotografica a cielo aperto nei centri storici delle due città sarà in scena fino al 12 marzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA