Auto a fuoco nella notte: maxi rogo a Bitonto

Sono quattro le auto avvolte dalle fiamme nella notte su via de Ildaris a Bitonto. Si tratta di una Lancia Delta, una Smart, un'Audi A2 e una Opel Astra. Erano parcheggiate tutte sul lato destro della strada e, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, l'alta colonna di fumo che si è sprigionata ha anche completamente annerito il palazzo adiacente. Da quanto si apprende le fiamme sarebbero partire dalla Delta, ma il proprietario, che è incensurato, non avrebbe ricevuto né minacce, né intimidazioni. Per questo i poliziotti del commissariato attendono la relazione dei caschi rossi e dei colleghi della scientifica per comprendere se si sia trattato di autocombustione o di incendio doloso. Alle indagini saranno utili anche le immagini di videosorveglianza private della zona, acquisite già questa mattina.

A Bisceglie

Mattinata piuttosto movimentata anche nella zona sud di Bisceglie. Il pronto intervento di una squadra dei Vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme divampate improvvisamente, intorno alle 10, nelle vicinanze del civico 100 di via Abate Bruni.

Due auto hanno preso fuoco, per cause in fase di accertamento, in un punto della città piuttosto critico, su una strada a senso unico e a pochi metri di distanza dal distributore di carburanti Agip, circostanza che ha suscitato forti timori.

Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio, che non ha avuto alcuna ripercussione sul corretto funzionamento dell’impianto.

I veicoli, ormai distrutti dal rogo, sono stati rimossi e la circolazione stradale è ripresa regolarmente.