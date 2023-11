Foggia Film Festival, sguardo sui grandi temi: superospite Ornella Muti

Sarà Ornella Muti ad aprire, domenica 19 novembre, nel cineteatro Sala Farina a Foggia, la XIII edizione del Foggia Film Festival. L'attrice sarà infatti la protagonista del primo dei dialoghi di Oltre gli schermi, la sezione della rassegna dedicata agli approfondimenti sul mondo del cinema.

In programma la proiezione di oltre 90 titoli nazionali e internazionali, molti dei quali opere prime, seconde ed inedite. "Sguardi divergenti" il tema di questa edizione, ovvero le diverse prospettive dei filmaker sulla società, rese attraverso film su ambiente e legalità, passando per il contrasto alle mafie, per arrivare ai fenomeni come l'omofobia, il bullismo, la violenza di genere. E ancora, il lavoro, la parità di genere, l'integrazione, la cultura della pace e della non violenza.

L'organizzazione

Organizzato da Pino Bruno e Maurizia Pavarini, rispettivamente direttore artistico e direttrice organizzativa, il Foggia Film Festival promuove e favorisce la conoscenza dei nuovi autori, la circolazione del documentario, sostiene la visibilità delle opere che non trovano adeguata distribuzione, con particolare attenzione alle cinematografie e tendenze artistiche emergenti ed al cinema proposto dalle giovani generazioni.