Annunciato già mesi addietro, il cartellone dell’ Orfeo di Taranto è stato nuovamente presentato ieri mattina arricchito di nomi e date (e ancora ne verranno) e completato in ogni dettaglio partendo dalla campagna abbonamenti che è già in corso. Sono venti gli spettacoli in programma dal 4 novembre ad aprile. Quindi una stagione maestosa che premia il coraggio imprenditoriale dei fratelli Adriano e Luciano Di Giorgio proprietari da qualche anno della storica sala che i tarantini continuano a considerare il “loro” teatro, benché a saziare le aspettative sia arrivato finalmente anche il Fusco, teatro Comunale.

Gli Appuntamenti

La lotta sarà dura fra i due palcoscenici, quest’inverno. Adriano Di Giorgio nel presentare ieri mattina il programma nel suo foyer, affiancato da Silvio Busico di Programma Sviluppo (che ha illustrato una job academy sul cinema per i giovani sotto i trent’anni) sfodera nomi molto interessanti: da Uto Ughi a Giovanni Allevi, da Peppe Barra a Lina Sastri, da Elena Sofia Ricci ad Ornella Muti, da Alessandro Siani a Giorgio Pasotti al quale è affidata la serata inaugurale. Come direbbero gli organizzatori, “i più grandi nomi passano da qui”; e come ha detto ieri Adriano Di Giorgio: “ci sono spettacoli per tutti i gusti e per grandi e piccini e ci sono artisti per la prima volta a Taranto ma anche di ritorno”. Suddiviso in due segmenti, dodici titoli in abbonamento, otto fuori, il cartellone si apre sulla particolarissima versione di un capolavoro di Shakespeare; è un “Hamlet”, premio Ubu lo scorso anno, portato in scena con la regia di Antonio Latella da Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio (4 novembre). Segue “Doctor Faust e la ricerca dell’eterna giovinezza”, uno spettacolo musicale con Giampiero Ingrassia, regia di Stefano Reali (18 novembre). Nessuno vorrà perdere l’“Eduardo mio” di Lina Sastri, omaggio con gratitudine al suo maestro (23 novembre). Elegante ed esilarante sarà l’interpretazione data da Milena Vukotic ad un classico del teatro americano (premio Pulitzer) e del cinema “A spasso con Daisy” (2 dicembre). Sempre nel mese arrivano, il 12, Carlo Buccirosso con “L’erba del vicino è sempre più verde” e, il 22, Peppe Barra con uno tra i più amati testi natalizi, “La cantata dei pastori”. Si resta sotto il Vesuvio con il primo spettacolo del nuovo anno, “Extra felicità tour”, la promessa del suo inventore Alessandro Siani (25 gennaio). Seguono Riccardo Rossi con “W le donne” (16 febbraio) e Ornella Muti con “Il pittore dei cadaveri”, singolare storia raccontata con la regia di Enrico Lamanna (20 febbraio). Un’altra primadonna, Elena Sofia Ricci propone “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams accanto a Gabriele Anagni, regia di Pier Luigi Pizzi (2 marzo). “L’ombra di Totò” è il titolo per Yuri Gagliucci (31 marzo) ed infine Biagio Izzo con “La coppia strana” (13 aprile). In parallelo a questo corre il cartellone degli spettacoli fuori abbonamento: “Bau” di e con Angelo Pintus (11 novembre); Giovanni Allevi con “Piano solo tour” (24 novembre); il Progetto Morricone di Francesco Greco con l’Orchestra Tebaide (25 novembre); “Ci nasce tunne nno ppò murè quadrate” della compagnia Le Tammorre (1 dicembre); “Miracolato” con Max Angioni (9 dicembre). Il grande concerto di Uto Ughi è in programma il 15 dicembre. Seguono nel mese, il 16 “Tutti contro tutti” con Maurizio Battista e il 29 Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo con “Tutto il mondo è un palcoscenico”. Per i più piccoli “Un Natale favoloso a teatro” è l’idea di Carolina ma va in scena il 5 gennaio, tallonato nello stese mese da “Nelle mie corde. Canzoni & sorrisi” di Dodi Battaglia, il 13, e da Alessandro Siani con la seconda serata per la sua formula della felicità, il 26. Sono tre gli appuntamenti di febbraio: il 17 con la bella voce di Rosario Miraggio, il 21 con il trasformista Luca Lombardo e “Poubelle”; il 25 con Marco Bocci con “Lo zingaro” dedicato al campione di Formula Uno Ayrton Senna. A marzo si potranno applaudire Gigi Finizio, il 10, e, il 16, lo spettacolare “Queen at the Opera”. Trasformismo anche per Vincenzo De Lucia e “La signora della tv” (21 aprile) e conclude il cartellone il concerto di Fabio Concato (il 4 maggio) mentre già fa capolino l’estate con la notizia dell’arrivo a Taranto di Drusilla Foer per due serate (25 e 26 luglio). A tutti gli abbonati e sono già 350, l’omaggio, il 19 dicembre, dello spettacolo di Clarizio Di Ciaula, “Laclos e le sue relazioni pericolose”.

RIPRODUZIONE RISERVATA