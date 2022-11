“Resta solo un filo che mi fa sperare, disperatamente di restare sempre con te…” cantava Armando Romeo nella dolce colonna sonora del film “La voglia matta” di Luciano Salce. A festeggiare i 60 anni dalla prima pubblicazione di questa storica pellicola, con un intraprendente Ugo Tognazzi e una splendida Catherine Spack, ci pensa oggi il Festival del Cinema Europeo. A Lecce arriverà infatti Ricky Tognazzi, alle 18 in Sala 2 al Multisala Massimo, con Marta Donzelli a presentare la versione restaurata in 4k dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO "La Sposa", anteprima a Lecce per il cortometraggio. E poi l'arrivo nelle sale cinematografiche

Raoul Bova in sala per "The Christmas Show"

Ma un “filo” che collega il passato e il presente del cinema italiano, accompagnerà oggi una speciale anteprima-evento di un film girato a Lecce nei mesi scorsi. Si tratta di “The Christmas Show” una commedia densa, anti-cinepanettone, che sarà presentata alle 20.30, in Sala 1, dal regista Alberto Ferrari e dall’attore Raoul Bova, con i produttori Pierpaolo Piastra e Monica Pedrazzini. L’incontro, che sarà moderato da Enrico Magrelli, precederà la proiezione di un film molto incentrato sulla contemporaneità e con un ricco cast, da Francesco Pannofino, a Ornella Muti, Tullio Solenghi ecc.

La trama: l’atmosfera natalizia segnerà l’ingresso della famiglia composta da Sofia (Serena Autieri) e i suoi due figli in un celebre reality e questo sconvolgerà la classica celebrazione del Natale. Sarà un modo per fare esperienze inattese e scoprire un nuovo vicino, l’affascinante scrittore Pierre interpretato proprio da Raoul Bova.

Ma la sesta giornata della XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, non finisce qui: sarà dedicata al centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi e le altre sezioni proseguiranno con i loro calendari. Per la sezione “Cinema e Realtà”, rassegna di documentari italiani in anteprima regionale, si potrà seguire il docufilm “Libere di vivere” di Antonio Silvestre alle 18 in Sala 5: alla fine della proiezione si incontrerà il regista, il produttore Mario Tani, l’interprete Giulia Cappelletti e Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation. Il tema è la violenza “economica” vista dalla parte di diretti protagonisti. Anche questa pellicola di “Cinema e Realtà” è candidata alla Menzione speciale “Cinecittà News” per il miglior film della sezione stessa (scelto dalla giuria composta dalla redazione di CinecittàNews).

Con Sergio Rubini "Nirvana" di Gabriele Salvatores

Per “I Protagonisti del Cinema Italiano” con la retrospettiva dei film di Sergio Rubini si potrà seguire alle 18 in Sala 1, “Nirvana” di Gabriele Salvatores. Il ruolo di Rubini è quello di Joystick, e la storia racconta di un programmatore di videogiochi che scopre che il suo nuovo prodotto “Nirvana”, per uno strano virus ha dato una coscienza al protagonista principale del gioco.

Per la rassegna invece dedicata a “I Protagonisti del Cinema Europeo” proseguono le proiezioni dei film di Claire Denis: oggi alle 21 in Sala 5, arriva “L’amore secondo Isabelle”, storia di una madre, pittrice divorziata in cerca d’amore. Per quello che riguarda le pellicole in concorso e in anteprima nazionale in corsa per l’Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, oggi alle 18 arriva, in Sala 3, “A room of my own” di Ioseb ‘Soso’ Bliadze. In sala ci saranno il regista e l’attrice protagonista Taki Mudladze. Al centro ci sono i millennials nella Tbilisi contemporanea, con le contraddizioni del pensiero patriarcale nella società georgiana.

Sempre in concorso, alle 21 in Sala 3, arriva “Zuhal” di Nazli Elif Durlu, che presenzierà alla proiezione. È la storia di un continuo miagolio di un gatto che la protagonista avverte nel suo appartamento, ma i vicini non ne sanno nulla. La donna inizierà così a indagare.

Per l’Omaggio al cinema ucraino arriva l’anteprima italiana di “Between Us”, di Solomiia Tomashcuk, alle 20.30 in Sala 2, un thriller psicologico.

Proseguono poi le proiezioni di Festival in Corto, dalle 18.30, in Sala 4.