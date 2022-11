Incontro a Lecce con Ricky Tognazzi, alla Liberrima presenta "Il rigettario" di papà Ugo

Non solo il film La voglia matta sarà l'occasione per omaggiare i cento anni dalla nascita di Ugo Tognazzi, con l'indimenticata storia dell'industriale milanese che diventa ridicolo per cercare di corteggiare una ragazza conosciuta con un gruppo di giovani e far finta che le differenze generazionali con esistano. Infatti per la sezione Festival Off, che supera il concetto strettamente cinematografico, il Festival del Cinema Europeo 23esima edizione si diffonde anche in città. Nel dettaglio sarà presentato alle 17 presso la Libreria Liberrima (ingresso gratuito) il libro Il rigettario. Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello di Ugo Tognazzi (ediz. Illustrata, Fabbri). Interverranno il figlio attore e regista Ricky Tognazzi e la giornalista scrittrice Laura Delli Colli. Si tratta della riedizione di un grande classico della cucina, firmato dal grande attore del cinema italiano. Sono in pratica 18 menù completi ideati da Tognazzi e presentati nella sua famiglia e agli ospiti con cui divideva selezionati convivi. Denso di storielle, aneddoti e anche ricette di piatti eccellenti, con fotografie della vita quotidiana familiare dell'artista, il libro finisce per accompagnare anche in una sorta di viaggio all'interno del cinema italiano, nel mondo di Ugo Tognazzi. E si incontrano spunti di innovazione e tradizione che si fondono sia nell'arte culinaria che in quella cinematografica e teatrale.