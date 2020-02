Emma aprirà il concerto di Vasco a Imola: «Un sogno che si avvera»

Ultimo aggiornamento: 18:04

«Da ragazzina sono scappata di casa per venire a vedere il tuo concerto! Il karma esiste. Grazie Vasco per aver esaudito un altro mio grande sogno! Ci vediamo a Imola Kom!». Così Emma Marrone ha annunciato su Instagram l'evento di Imola, il prossimo 26 giugno.La cantante salentina infatti aprirà il concerto di Vasco Rossi , con il quale ha già collaborato: il Blasco nazionale, infatti, insieme a Gaetano Curreri ha scritto per Emma “Sono bella”, canzone inserita nell'ultimo album uscito, “Fortuna”. E il legame fra i due artisti sembra rafforzarsi sempre: la salentina non ha mai nascosto di essere una fan sfegatata del rocker di Zocca e lui l'ha sempre definita «un’artista bella e potente».Vasco le è stato vicino anche nel corso dell'ultima convalescenza di Emma, che ha combattuto contro un tumore. E ora, la staffetta sul palco, a Imola il 26 giugno, a suggello di un'amicizia sempre più solida e in nome della musica.