Emma Marrone a Domenica In: «Lockdown? A Roma non potevo dormire». Poi la verità sulla malattia

Emma Marrone è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La cantante salentina si è raccontata, svelando anche alcuni retroscena della sua vita privata: «Durante la prima settimana di lockdown non riuscivo a dormire. Poi ho cominciato a darmi da fare e ho ripreso la mia vita. Avrei voluto passare la quarantena con i miei genitori, ma per dare il buon esempio ho preferito restare a Roma».

Mara Venier si è poi complimentata con Emma per l'onestà con cui ha parlato pubblicamente della sua malattia. La cantante ha spiegato: «Perché nasconderlo? Ho voluto raccontare tutto per non lasciare che strumentalizzassero la mia persona. Ho detto la verità perché ho rispetto della mia persona, ma ho rispetto anche dei miei fan, che magari stavano risparmiando soldi per venire da me». Mara le ha chiesto anche del suo rapporto con gli hater, ma Emma ha risposto: «Degli insulti social non mi frega niente. Ho 36 anni, di cose serie ne ho vissute nella mia vita, di queste cose non mi importa più. I miei genitori sono fieri di me, tutto il resto è noia».

Ultimo aggiornamento: 28 Settembre, 09:39

