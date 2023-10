Pagelle della tv, Fabio Fazio Re Mida (9), Vanoni e il pacemaker (10), Scialpi (0 al chirurgo), Lucarelli "sfigatella" (2)

Chi sono i personaggi visti in tv questo fine settimana? Dalla Rai a Mediaset, passando per il Nove, ecco i vip di cui abbiamo sentito parlare.

Ornella Vanoni inimitabile (10)

O la si ama, o la si ama. Ornella Vanoni a 89 anni, con la sua ironia spiazzante, è l'ospite che tutti vorrebbero avere. E infatti Fazio se l'è accaparrata come presenza fissa a Che Tempo Che fa. Racconta gli acciacchi della sua età e riesce a strappare un sorriso anche quando parla del suo pacemaker «uguale a quello di Mick Jagger». Poi se la prende con le buche e con il sindaco di Milano Sala. Dice quello che tutti vorremmo dire, ma solo lei osa farlo. Inimitabile.

Fabio Fazio fenomeno (9)

Piaccia o no, Fazio è il Re Mida della tv. Ha traslocato dalla Rai con un bagaglio pieno di polemiche, portando il suo format (identico) su una rete minore. Risultato? Per il suo debutto sul Nove, ieri sera, ha ottenuto un record storico: una media di 2.100.000 spettatori con il 10,47% di share. Segno che la qualità premia sempre, a prescindere dal canale. Fenomeno.

Enrica Bonaccorti rinata (10)

Dopo due mesi e mezzo passati in ospedale, Enrica torna in tv per raccontare il suo dramma e lanciare un messaggio di rinascita. «Avevo il cuore a pezzi, tutte le arterie ostruite. Ho subito un'operazione di 8 ore a cuore aperto e trascorso più di 60 giorni in ospedale», rivela a Verissimo. Poi confessa di aver cambiato completamente stile di vita. «Devo muovermi, camminare. Ho smesso di fumare. Fumavo da quando avevo 16 anni, non avrei mai pensato di smettere. Ma era quello che andava fatto. Prevenire è meglio che curare».

Claudio Amendola "Cesarone" 9

Nostalgici della tv, udite udite: dopo 10 anni i mitici Cesaroni potrebbero tornare sul piccolo schermo. A svelarlo è proprio Claudio Amendola che, ospite a Verissimo, lascia intendere (senza mai confessarlo apertamente) che la famiglia della Garbatella potrebbe riapparire con una nuova serie. «Bello i Cesaroni eh?», dice dopo una clip dedicata alla serie. Poi mimando il gesto di stare in silenzio dice: «Chi sa! Non posso dire nulla su quello che sto facendo adesso, ma mia mamma interpreterà una piccola parte». E i fan impazziscono.

Selvaggia Lucarelli e gli sfigatelli (2)

Che non abbia peli sulla lingua, l'abbiamo (ampiamente) capito.

Ma Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a risultare simpatica. Risultato? Qualsiasi cosa dice è una bufera sui social. Commentando il cast di quest’anno di Ballando con le Stelle, ad esempio, ha detto: «Quest’anno non ci sono sfigatelli», lasciando intendere che nelle edizioni passate ci fossero personaggi abbastanza inutili. E fa pure i nomi (vedi Michele Morrone). Poi ammette: «Lo sapete, io non vado d'accordo con tutti, ma devo dire che l'esperienza di Ballando mi ha insegnato a lavorare in squadra». Pensa se non l'avesse imparato.

Orietta Berti eterna giovinezza (9)

Ha 80 anni, eppure Orietta non è mai stata così giovane. Si è reinventata, con la straordinaria capacità di rimettersi in gioco senza prendersi mai troppo sul serio. Ha duettato con gli idoli della generazione Z: Fedez, Achille Lauro, Rovazzi, tanto che oggi le sue nipotine cantano le canzoni della nonna, come rivela a Verissimo. Elisir di giovinezza (beata lei).

Scialpi irriconiscibile (0 al chirurgo)

Il rapporto difficile con il padre, «ci siamo ritrovati quando lui stava morendo», la sofferenza per la morte della mamma malata di Alzheimer, il coming out arrivato tardi «a 40 anni avevo una fidanzata». Ma anche la fine del matrimonio con il marito Roberto Blasi, «il mio grande amore». Scialpi si racconta a cuore aperto in una toccante intervista nel salotto di Domenica In ma quello che salta agli occhi al pubblico da casa è anche la sua trasformazione fisica, da molti giudicata eccessiva. «L'hanno massacrato, poveraccio, diteci il nome del chirurgo». Zero al medico che l'ha ridotto così.

L'umiltà di Emma (10)

La rinoscenza non è una cosa così scontata, specie quando raggiungi il successo. E invece Emma dà prova di grande umiltà. «È bello ritornare, soprattutto per stare in mezzo alle persone alle quali devo molto di quello che è successo in questi anni. Sono sempre emozionata e contenta di essere qui - ha detto sul palco di Amici - Questa donna, Maria, ascoltatela perché c’è veramente da imparare. Se sono quella che sono lo devo sempre a te». Applausi.

Paola e Chiara e il rischio del successo (7)

Non è facile rimettersi in pista dopo così tanto tempo. Soprattuto per Paola e Chiara, le mitiche sorelle degli anni '90. Il loro ritorno consacrato a Sanremo e l'effetto nostalgia è sempre dietro l'angolo. Loro, però, ci hanno provato confessando che reggere quel successo a 20 anni non è stato facile. «Abbiamo avuto 17 anni di intensa attività, a volte lo si dimentica ma sono tanti. Questo mestiere è complicato, ti mette a dura prova», hanno dichiarato a Domenica In. «Siamo diventate famose giovanissime e dopo un po' abbiamo sentito la necessità di staccare per crescere a livello personale». Ora però sono tornate.