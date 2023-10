Grande Fratello, Heidi abbandona il programma dopo che il padre le sussura qualcosa all'orecchio: ecco cosa ha detto

Nel corso dell'ultima puntata serale del Grande Fratello, il popolare reality show di Casa Mediaset, ha regalato al pubblico una scena intensa e praticamente devastante per la vita di Heidi Baci. Durante l'incontro tanto atteso con suo padre, l'atmosfera si è fatta tesa e carica di significato, mentre l'uomo ha pronunciato un discorso incisivo e toccante che ha avuto un impatto profondo sulla ragazza. Nel discorso, il papà di Heidi ha parlato del rapporto che la figlia ha cominciato a intrattenere con Massimiliano Varrese all’interno della casa, facendole capire che né lui né la madre lo apprezzino. “Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia”, ha detto tra le altre cose, invitandola a prendere in considerazione la scelta di lasciare il reality show. A riuscire a rendere la situazione ancora più complessa è stata la frase misteriosa pronunciata dal padre in albanese, la loro lingua d’origine, sussurrandole qualcosa all’orecchio. Inutile dire che, di fronte a un discorso tanto duro e toccante, la reazione di Heidi non poteva che essere fuori dall’ordinario. Nella notte che ha fatto seguito alla puntata e all’incontro con il padre, infatti, la ragazza ha preso definitivamente la decisione di lasciare il gioco, abbandonando la casa del Grande Fratello. C’entreranno forse quelle parole che il padre le ha detto in albanese? Oppure la decisione di Heidi stava già maturando da tempo e le parole del suo papà sono state soltanto il grimaldello che l’ha spinta a compiere il passo di abbandonare definitivamente la casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Luzzi e Varrese spifferano le vere cause dell'abbandono di Heidi dalla casa: cosa hanno dichiarato nella notte