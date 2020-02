Elton John interrompe il concerto e abbandona il palco in lacrime: «Sono senza voce». Poi la diagnosi choc - Video

Brutto momento per Elton John, costretto ad abbandonare il palco in lacrime dopo essere rimasto senza voce. È accaduto mentre teneva un concerto Auckland, in Nuova Zelanda. Il cantante pop, che la settimana scorsa era agli Oscar, ha poi spiegato in un post su Instagram cosa gli è successo. Il video del 72enne che interrompe il concerto ha fatto il giro del mondo. «Ho perso la voce completamente, non riesco a cantare», ha detto al pubblico «devo fermarmi, scusatemi».

Leggi anche > Caroline Flack, star della tv inglese, trovata morta nella sua casa. «Si è suicidata». Ex del cantante Styles e del principe Harry

Dopo essersi interrotto bruscamente si è commosso e, appoggiandosi al piano, ha scosso la testa in lacrime.

Il pubblico gli ha dedicato una standing ovation, e John si è allontanato dal palco, sostenuto dai suoi assistenti.

Bugo a Domenica In: «Morgan dice che sono ricco, ma io avrei preferito avere un amico». Poi Mara sbotta con la sorella di Castoldi

Qualche ora dopo ha pubblicato su Twitter e Instagram un messaggio in cui ringraziava il pubblico del concerto e continuava scusarsi. Il giorno stesso del concerto i suoi medici gli avevano diagnosticato una polmonite atipica, ma lui aveva voluto suonare ugualmente e offrire ai suoi fan «il miglior concerto umanamente possibile».



Elton in tears, his voice has gone. Leaving the stage after 1 hr 50 mins to a standing ovation... #EltonFarewellTour #EltonJohn pic.twitter.com/YLzEecP5vW — OneHandedBaker (@OneHandedBaker) February 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 17 Febbraio, 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA