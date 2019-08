Belen e Stefano, la coppia d'oro del gossip ruba la scena alle star

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come c'era da aspettarsi, al netto delle star sul palcoscenico, la presenza impossibile da ignorare al Concertone dell'altra sera a Melpignano è stata quella di Belen Rodriguez. Osannata, criticata, oggetto di coretti un filo sopra la galanteria, la showgirl argentina - bella come una madonna pop affacciata da una terrazza - ha prima fatto impazzire i fan con baci e saluti durante le pause della diretta Rai che conduceva insieme al marito Stefano De Martino. Poi, a sorpresa rispetto alla scaletta del concertone, è salita sul palco della Notte della Taranta durante il pezzo finale, Kalinifta, in cui il maestro concertatore come da tradizione raccoglie i musicisti e gli ospiti per i saluti finali e al ritmo cangiante di una delle canzoni più famose della pizzica, rigorosamente in griko, la Taranta saluta tutti fino al nuovo anno.Qui, mentre nel suo fasciatissimo abito bianco, si accingeva a muovere a fatica alcuni passi di danza, è stato proprio il marito a liberarle il piede slacciandole con dolcezza i sandali di fronte al pubblico ma sotto l'occhio ben attento delle telecamere.La ritrovata intesa tra Belen e De Martino, dopo il matrimonio, la nascita del figlio e poi la separazione burrascosa, li ha resi l'innegabile coppia d'oro del gossip nostrano, e non è passata inosservata nemmeno agli spettatori: i due si sono lanciati spesso sguardi d'amore, Belen ha più volte accarezzato sulla guancia Stefano, negli intervalli musicali si sono abbracciati, insomma, il palco è stato un tripudio di amore che qualcuno ha anche criticato, punzecchiandoli sulla capacità di conduzione, visto che soprattutto per De Martino, che nasce come ballerino, si tratta di una piega relativamente fresca che ha preso la sua carriera. La coppia però non sembra troppo impensierita, anzi, è già stata ingaggiata dal direttore di RaiDue Carlo Freccero anche per la conduzione di Castrocaro. Di certo è che con il suo sex appeal Belen ha rubato la scena glamour anche alle star della serata, che pure non sono mancate.Prima tra tutte Elisa, che alla Taranta ci è arrivata fresca dell'esperienza Disney in cui presta la voce alla leonessa Nala, nel Re Leone. La cantante ha smesso i panni della mamma in vacanza con i due figli solo una volta sul palco, dove si è velocemente trasformata nella stella del pop che tutti conosciamo, sfoggiando un'acconciatura tra i romantico e l'antico molto particolare.A suo agio nonostante l'innegabile sorpresa di un pubblico decisamente differente dal solito anche Guè Pequeno. Il rapper, in un inatteso completo di lino bianco che ha sfoggiato sul palco, sembra essersi divertito parecchio nella nuova esperienza alla Taranta, tra rime rap e dichiarazioni d'amore in dialetto. Anche se alla fine non ha mancato di salutare il pubblico con l'immancabile «Bella lì».