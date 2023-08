Dalla sagra del panino alle mostre e ai live: ecco cosa fare stasera in Puglia

Dalla sagra del panino della nonna fino al giro in barca con musica ed aperitivo: ecco una panoramica su tutti gli eventi da non perdere stasera - martedì 8 agosto - in Puglia.

Lecce e provincia

Al via oggi a Copertino “Calici di stelle”, storica manifestazione del Movimento Turismo del Vino Puglia che quest’anno bissa il format delle tre serate in tre luoghi diversi già adottato nel 2022. Sono infatti anche quest’anno Copertino, Arnesano e Porto Cesareo le tre aree urbane in cui gli appassionati potranno in questi giorni degustare tutto il meglio dell’enologia pugliese, naturalmente abbinato a prodotti tipici, tanta musica e appuntamenti culturali. Si comincia dunque oggi a Copertino, dove in piazza Castello, dalle 19.30 e fino all’1 di notte, si potrà partecipare alla grande degustazione a cielo aperto dei vini top delle aziende socie del MtvPuglia, oltre 50 produttori collocati in cinque grandi isole d’assaggio divise per territori e presidiate dagli esperti della Fondazione Italiana Sommelier Puglia, in abbinamento ai migliori prodotti tipici del territori

Il duo dei giovani talenti leccesi Andrea Carrozzo, sassofono, e Valeria Fasiello, pianoforte, sarà protagonista del doppio concerto del “Jeans Music Festival”, organizzato nel Salento dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica di Matthieu Mantanus. Il primo appuntamento è oggi nel Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce.

Musica da Oscar” omaggio al maestro Ennio Morricone: sarà la soprano Susanna Rigacci, insieme al maestro Giampiero Perrone e all’Ensemble Tito Schipa protagonista della serata organizzata dall’assessore alla Cultura, Roberta Iasella tramite il supporto di Punti Cardinali e al progetto Ispa. Alle 18, nell’atrio del liceo Capece di Maglie le testimonianze degli artisti Pino Fanciullo, Michele Colaci, Marco Renna, Giuseppe Patera, Gianni Tarantino, Giuseppe Facecchia. Il concerto inizierà alle 21.

Questa sera (ore 22 - ingresso gratuito) l’Azienda Agricola Adamo in via Vicinale Le Chianche ad Alliste ospita il terzo appuntamento della rassegna Voilà Les Pommes! con il concerto di Luigi Bruno e la Mediterranean Psychedelic Orkestra e la partecipazione della violinista Celeste Macchia e del cantante Carlo Adamo, il dj set di Vivaz e Push, la cucina tipica salentina, i dolci a cura del maestro pasticcere Giovanni Venneri, la birra artigianale Sciarock e i cocktail di qualità.

La “Sagra del Carnevale” a Galatone chiude i battenti questa sera dopo due giorni di festa, spettacoli, musica e buon cibo. La “Gastroallegria”, così definita allegoricamente per unire l’allegria del carnevale alla gastronomia, soddisferà tutti i palati, attraverso la degustazione dei migliori prodotti tipici locali salentini e pugliesi come le immancabili pettule unite al gusto delle purpette e a quello dei panzerotti per iniziare; purpu alla pignata, pezzetti di cavaddhu nonchè carne alla brace di tutti i tipi per continuare. Infine spazio al re dei dolci salentini, il pasticciotto, oltre a tanti deliziosi e rinfrescanti gelati. Il programma musicale prevede un grande finale con gli “Scazzacatarante” e a seguire l’esilarante band salentina dei “The Lesionati”. Si parte alle 20.

Oggi e domani l’appuntamento con “Chiari di Luna”, festival teatrale alla sua diciannovesima edizione in corso a Maglie - a Villa Tamborino - diretta artisticamente da Massimo Giordano, è un grande classico del teatro italiano e partenopeo: “Miseria e nobiltà” di Eduardo Scarpetta, commedia resa immortale dal celebre film di Mario Mattioli con Totò, ma risalente come testo alla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Prevendite presso “Cartel” in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551) oppure online su diyticket.it; ingresso 12 euro al botteghino, 13 in prevendita.

Bari e provincia

Questa sera e domani nell’Area Mercatale di Giovinazzo, piazzale Salvo D’Acquisto, si svolgerà la XXVI sagra del Panino della Nonna, che ha per protagonisti rosette e sfilatini conditi con i sapori tipici regionali e le conserve pugliesi.

A fare da contorno a questa festa ci sono anche attività per bambini e tanta musica. Oggi a partire dalle 21 si alterneranno Johnson Righeira, Pippo Palmieri e Jonny Mele de “Lo zoo di 105” e Cesko degli Apres La Class.

In occasione dell’anniversario dell’arrivo della Vlora nel porto di Bari, l’8 agosto del 1991, con a bordo 20mila profughi albanesi, il Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, proporrà due appuntamenti a ingresso gratuito, al teatro Piccinni e al Museo Civico. Il primo si svolgerà alle 11.30 sul palcoscenico del teatro comunale, dove andrà in scena “La nave dolce” di Daniela Nicosia, produzione Tib teatro, con Massimiliano Di Corato. Alle 19, invece, negli spazi del Museo Civico (Strada Sagges, 13), verrà proiettato il documentario “Storie di un evento straordinario - La Vlora, il volto dell’accoglienza”, regia di Vincenzo Losito e Stefano Sasso.

Ha inizio oggi e continuerà fino al 21 agosto a Monopoli “Maestro” biennale di arte e cultura, un’occasione per esordienti, artisti locali e studenti delle scuole superiori di incontrare artisti affermati e confrontarsi con loro per permettere ai più giovani di imparare dai maestri. Tutti i giorni dalle 19 (ingresso libero info: 3389809664) saranno proposti vari appuntamenti. Tra gli altri, oggi nella chiesa di San Pietro e Paolo alle 19.45 sarà proposta la performance Improvvisazioni Mediterranee” di Silvia Cassetta; nella chiesa di San Salvatore alle 20.30 ci sarà“Le favole non lette”.

Per la stagione teatrale estiva 2023 del Comune di Rutigliano, questa sera nel cortile della scuola “Settanni” alle 21 andrà in scena “Antigone opera rock”. È una versione contemporanea, a cura della compagnia Resextensa, dell’opera di Jean Anouilh. Spettacolo a pagamento.

Questa sera alle 21.30 all’Ex Macello di Putignano (Via Santa Caterina da Siena sn) sarà proposta l’esibizione musicale del gruppo Berardi featuring Molla e Cosa. Ingresso libero.

Taranto e provincia

Orecchiette per tutti i gusti e in tante proposte diverse: quelle con ceci e purea di fave gluten free, con salicornia, al prosciutto di Faeto, con le cozze tarantine fino a quelle tradizionali con le rape. Queste alcune prelibate ricette che proporranno le ventisei chef protagoniste della nona edizione di “Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road”, la grande manifestazione enogastronomica pugliese che si terrà a Grottaglie, nel Tarantino, oggi e domani. Protagoniste dell’evento di quest’anno sono le Lady Chef dell’Unione Cuochi Regione Puglia. Le cuoche, in nove postazioni, presenteranno le loro prelibate e originali ricette, interpretando la regina delle tavole pugliesi, l’orecchietta. In due serate sarà possibile degustare la pasta in varie ricette, in un percorso di gusto che spazierà dalla tradizione alle più recenti rivisitazioni.

A grande richiesta torna a Taranto Jazz nei due Mari nella sua formula originaria sulla nave Calajunco.

Si parte oggi per poi proseguire il 17 e il 21. Taranto by Night con le sue luci, per scoprire le bellezze di Taranto, città unica al mondo con i suoi due mari, al suono del trio Jazz formato da Larry Franco (piano e voce), Dee Dee Joy (rullante e voce) e Joe Franco (tromba e voce) che darà alla serata la giusta atmosfera degustando vini di Manduria e una apericena con focacce varie. Il percorso che la Calajunco farà è Mar Piccolo, I tre ponti, poi Mar Grande passando dal ponte girevole e Castello Aragonese per ritornare poi in Mar Piccolo. Due ore di evento esclusivo. Imbarco dalla banchina della discesa Vasto alle ore 20,30 - partenza ore 21 e rientro ore 23.

Frag.Menti Book festival è l’incontro nel panorama culturale di Fragagnano tra gli autori che lo abitano. Questa sera alle 20.30 nei Giardini Carducci la moderatrice, nonché presidente della Pro Loco, Nunzia Digiacomo, cucirà la trama dell’incontro che propone voci ed anime diverse. Antonio Tomaselli, dottore di ricerca in Filosofia del diritto, ha curato la raccolta di poesie di Francesco Maria dell’Antoglietta, XV Signore e Marchese di Fragagnano. Spunti nuovi vengono dal suo contributo e dai lavori di ricerca di Quintino Specchiarello che si è occupato della storia di Fragagnano. Ci sono poi le “Favole golose al cioccolato” dell’insegnante Michela Cinque e le poesie del pensatore Giovanni Buccoliero, autore di “La passione”; “Migrante”; “La perdita”. La designer della comunicazione visiva Erika Ventruri tramanda termini e detti fragagnanesi attraverso un linguaggio inedito ed un approccio innovativo nel suo dizionario visuale fragagnanese “Menamè”. Infine è a cura del professore Piero Nastasia la proiezione di un filmato, intitolato “De circumiecto loco”, che consiste nella descrizione, in versi, con immagini e video, di un luogo tanto vicino quanto ricco di curiosità, il frantoio ipogeo in Contrada Macchie. Durante l’evento verranno declamati, a cura del gruppo di lettura Ipazia, versi e poesie. L’evento, ad ingresso libero, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Fischetti e dell’assessora alla cultura Lucia Traetta.

“Sagra del Gusto” questa sera dalle ore 20 a Talsano, in corso Vittorio Emanuele. Stand gastronomici, degustazioni e specialità della cucina pugliese, scuole di ballo, attrazioni per i più piccini, musica. Infine concerto live dei “Vasconnessi”, tribute band di Vasco Rossi.

Brindisi e provincia

uesta sera, dalle 20.30, nell’atrio del Castello Imperiali a Francavilla Fontana, il centro Auser propone “Quando il sole ballava la notte” di Tonino Papadia. Uno spettacolo/concerto delle Pietrevive del Salento. Ingresso libero.

Questa sera a Mesagne in piazza Orsini del Balzo, è di scena il concerto dei “RanestRane”, per la prima volta in Puglia con il loro spettacolo: The Wall – il Cineconcerto. Non si tratta di semplici sonorizzazioni ma di una vera e propria rielaborazione dell’opera filmica, che possa far pensare a chi ascolta che sia il film ad esser stato creato per la musica e non viceversa. Si parte alle 21, ingresso libero.

Un romanzo poliziesco in Valle d’Itria? È l’ambiente protagonista del romanzo “Debito di Coscienza” di Jacopo Epifani che sarà presentato questa sera alle 19 presso il Maac di Ceglie messapica.