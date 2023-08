L’appuntamento, atteso dai fan di ogni generazione, è finalmente arrivato: questa sera l’Arena all’interno del Parco Gondar di Gallipoli ospiterà il concerto di Tananai, unica tappa gallipolina dell’Oversound Music Festival 2023, dopo i primi due concerti che hanno visto esibirsi al PalaLive di Lecce il duo RengaNek e MrRain, Tananai arriva nel Salento dopo il successo del suo primo tour nei palasport, con ben 40mila biglietti venduti e sold out a catena registrati a Napoli, Roma e Milano. Un successo incredibile e meritato che ha spinto l’artista - all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino, nato a Milano l’8 maggio 1995 - a continuare il suo viaggio live in giro per l’Italia con questa entusiasmante tournée estiva.

Appuntamento alle 21.30 nell'Arena del Gondar

L’orario fissato per l’inizio del concerto è quello delle 21.30 e il luogo, si diceva, è l’Arena e non più lo spazio della Pineta, proprio in considerazione del gran numero di fan che stasera si riverserà a Gallipoli per applaudire una delle star italiane che più ha saputo ritagliarsi spazio nel panorama della musica leggera nazionale, grazie alle partecipazioni sanremesi e ovviamente ai tanti brani maggiormente trasmessi dalle radio.

Viaggio tra i suoi successi

Tananai e la sua band si preparano quindi a suonare e cantare i più grandi successi del cantautore: dalle hit scatenate come “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino) a “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino), alle canzoni più malinconiche come “Abissale” (disco di platino) senza dimenticare “Tango” (doppio disco di platino). Tutti pezzi tratti dal suo primo album di inediti “Rave, Eclissi”, certificato disco di platino, e dall’EP “Piccoli boati”.

Durante il live, Tananai mostra tutte le sue anime, dalla parte più pop a quella elettronica, ma non manca un momento più intimo piano e voce, dove l’emozione prende e abbraccia i fan.

La scaletta del concerto prevede 20 canzoni e, a meno di modifiche dell’ultim’ora sempre possibili, dovrebbe aprirsi con “Quelli come noi”, seguita da “Nera Salsa di Soia”, “Gli anni migliori”, “Volersi male”, “Esagerata”. A seguire un crescendo di emozioni con “Piccola Gabber”, “Tre quarti”, “Campo minato”, “Sognami”, “Calcutta”, “Maleducazione”, la splendida “Sesso occasionale” con cui ha partecipato al festival di Sanremo del 2022, “La dolce vita”, “Rave, Eclissi”, “Giugno”, “Estate”. Il gran finale con “Dj Set + Pasta”, “Baby Goddamn”, “10k scale”, “Ichnusa”, “Abissale”, “Serie A”, “Fottimi”, per chiudere in bellezza con “Tango”, successo che lo ha visto al quarto posto nella classifica finale dell’ultimo Festival di Sanremo.