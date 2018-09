Dadaumpa, le Lecciso tornano in tv dalla D'Urso Ecco com'è andata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Loredana e Raffaella tornano sul luogo del delitto per un amarcord molto atteso: le due sorelle sono state infatti ospiti di Barbara D'Urso a Domenica Live, per riproporre il balletto che 14 anni fa le consacrò come personaggi televisivi di indiscussa popolarità, facendone un fenomeno.Le due gemelle, contando su un fisico mozzafiato ma non su una tenuta da ballerine professioniste, si attirarono tantissime critiche a livello tecnico, ma conquistarono anche una grande simpatia.Certa del successo del bis Barbara D'Urso ha dunque deciso di riprovarci e anzi, ha voluto rilanciare invitando ad accompagnare le salentine altre due gemelle dello spettacolo: le celeberrime Alice ed Ellen Kessler, le fate bionde dalle gambe lunghissime che nonostante gli ottantanni suonati sono ancora più che in grado di tenere il passo.Sono state proprio loro - che lo bocciarono senza pietà allora - a giudicare le sorelle salentine nello storico balletto Dadaumpa, in cui con una buona dose di autoironia hanno cercato di rimediare alle imperfezioni che 14 anni fa scatenarono il putiferio.C'è da dire che da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Loredana, protagonista incontrastata del gossip nostrano insieme ad Albano Carrisi e all'ex moglie Romina Power, ha recentemente preso parte a uno spettaclo di danza, portando in scena Maria Maddalena in una produzione di Fredy Franzutti.Ma se Loredana è abituata ai riflettori, il problema a quanto pare è stato convincere Raffaella, che nella vita è molto più riservata. «Sapevo che l'esperienza di 14 anni fa l'aveva un po' segnata - ha spiegato Loredana -. Questa volta ci stiamo allenando molto di più rispetto alla prima volta. Siamo invecchiate e i nostri corpi non rispondono più come un tempo e anche se non possiamo garantire sul risultato, noi ce la metteremo tutta».«All'inizio ero scettica nei confronti dell'invito della d'Urso, ma poi mi sono lasciata convincere - ha confermato Raffaella -. Il desiderio di vivere questa nuova avventura con Loredana era troppo forte».Ovviamente l'ospitata delle due sorelle rientra nel testa a testa tra le due regine della domenica televisiva: Barbara d'Urso e Mara Venier che quest'anno sarà una vera e propria sfida. Le due conduttrici saranno al timone di Domenica Live e Domenica In. Entrambe hanno deciso di partire col botto, giocando la carta delle rivali: su Rai Uno, infatti, era Romina Power, mentre su Canale 5 ci sarà Loredana Lecciso. E Albano? Anche il cantante ha deciso di schierarsi dalla parte della Venier e sarà ospite nella terza puntata di Domenica In.E le frecciate a distanza tra le due donne del cuore di Al Bano ovviamente non sono mancate.