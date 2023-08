E' la notte delle stelle cadenti: ecco cosa fare stasera in Puglia. Tutti gli eventi

Musica, concerti, sagre e feste ma con lo sguardo rivolto al cielo nella speranza di veder cadere una stella ed esprimere un desiderio. In questo giovedì - 10 agosto - in Puglia c'è solo l'imbarazzo della scelta. San Lorenzo in musica sotto le stelle in compagnia di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Carmen Consoli, Fabio Concato e Malgioglio, tutti attesissimi protagonisti in Puglia in questa magica serata dedicata ai desideri. Tanti gli eventi in programma: ecco cosa fare stasera.

Scorri per scoprire gli eventi in programma

Provincia di Lecce

- Fiorella Mannoia arriva nel Salento assieme a Danilo Rea per una delle tappe del tour “Luce”. Circondati solo da un tappeto di candele ai piedi, i due artisti saranno oggi a Ugento, alle 21.30 in Largo Duomo. L’ultimo appuntamento pugliese del tour è il 31 agosto a Monopoli. «Erano 30 anni che parlavamo di fare un tour insieme - raccontano la cantante e il pianista - siamo buoni amici e abbiamo incrociato spesso le nostre strade in vari palchi, e sempre si è creata un’alchimia rara. Non succede sempre di trovarsi così». Un incontro anche tra generi diversi. «È la dimostrazione – continua Fiorella - che il pop e il jazz si possono incontrare. Danilo non ha avuto nessuna spocchia contro il pop. In scaletta le canzoni che hanno accompagnato la nostra vita».

- “Fiore di maggio”, “Rosalina” e “Domenica bestiale” sono solo alcune delle più celebri canzoni di Fabio Concato, che stasera sarà in concerto nel giardino del Castello di Noha di Galatina, oggi palazzo e dimora dell’Hotel Nohasi Palace.

- All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto si rinnova anche quest’anno il doppio appuntamento con Le Notti di Perseo dei Radiodervish. I suoni mediterranei della band, formata da Nabil Bey (voce, bouzouki, percussioni), Michele Lobaccaro (chitarra, basso, cori), Alessandro Pipino (tastiere, fisarmonica, cori), affiancati da Pippo Ark D’Ambrosio (percussioni e batteria), ritornano con un duplice concerto che si snoda lungo due progetti speciali. Si parte oggi alle 21.30 con “Lingua contro lingua - 25 anni”, uno spettacolo nel quale i Radiodervish cercano di restituire il racconto di un’epoca gravida di trasformazioni che ha caratterizzato l’Italia dei primi anni Novanta a oggi. Ad aprire il live dei Radiodervish sarà il cantautore pescarese Domenico Imperato.

- A Cannole, stasera e sino al 14 agosto, ritorna il gustoso appuntamento de la Festa della Municeddha. Cinque serate dedicate alla tradizionale chiocciola da gustare soffritta, al sugo o arrostita per deliziare palati fini e anche quelli più scettici. Insieme alla regina della festa si potranno gustare tantissimi sfizi della cucina salentina come peperoni ‘a salsa’, melanzane grigliate, peperonata, pittule, polpette, focacce rustiche, e ancora carne alla griglia, ‘pezzetti di carne di cavallo al sugo’, pane di grano con alici e ricotta forte. Da assaporare nell’immensa area stand o al Ristorante della Municeddha, comodamente serviti. Ad inaugurare il grande palco stasera gli Sciacuddhuzzi, i The Lesionati Band e i Dj Angelelli & Frakatame.

Provincia di Taranto



- Carmen Consoli sarà protagonista questa sera alle 19 su l nuovo lungomare di Marina di Ginosa (ingresso libero): il live acustico al tramonto rientra nel cartellone dell’estate 2023 del Comune di Ginosa “VertiGinosaeMarina”.

- Tra gli appuntamenti più affascinati in programma a Massafra c’è “Sotto un manto di Stelle 2023”, organizzato dallo staff dell’associazione Terra di Puglia, dalle ore 17,00 alle 23,00. Protagoniste la natura, la luna, il brigantaggio e la musica, con Barbara Wojciechowska, Cosimo Mottolese, Franco Lupoli, Angelica Cardone e Antonello Scaligina. Il programma prevede alle 17,00 il raduno dei partecipanti a Massafra, in via Frappietri angolo via Rossini, con successiva partenza per la zona collinare massafrese di Cernera, fino a raggiungere il “Trullo Bianco”, dove sarà effettuata la registrazione dei presenti e la presentazione della serata. Alle 18,00 un’escursione nella Gravina di Sant’Elia; a seguire un buffet nel piazzale del Trullo.

Alle 21,00, poi,l’esibizione di Angelica Cardone dell’associazione Dionisiacos, che eseguirà canti e danze ispirati alla storia del brigante Pizzichicchio, raccontata da Antonello Scaligina.

Una della storia del brigante Pizzichicchio negli ultimi anni della sua latitanza proprio in quei boschi, dove conobbe la signora Addolorata Fumarola della vicina Masseria Mezzacoppa. Non mancheranno balli di pizzica, che coinvolgeranno i presenti. Alle 21,30 la meditazioni di Barbara Wojciechowska Bianco e di Giuseppe Simonetti. La serata si chiuderà con l’escursione astronomica nel cielo estivo, che terminerà intorno alle 23,00. Nel silenzio del bosco, interrotto solo dal frinire dei grilli e sotto la luna i partecipanti percorreranno i sentieri dei briganti e visiteranno una grotta che fu rifugio segreto del brigante Pizzichicchio (Cosimo Mazzeo). Chi non parteciperà all’escursione si intratterrà in Masseria.

- Al via il “Taranto Beer Fest”, la più importante manifestazione di questo tipo mai organizzata sul territorio, con quattro imperdibili serate – da oggi a domenica – al Parco Cimino; l’ingresso è libero con un ticket di 5 euro per la consumazione di una bevanda.

Sul palco dell’area spettacoli del Taranto Beer Fest ogni sera è previsto – start alle 21.00 circa – un programma, presentato da Debora Boccuni, con lo spettacolo di un noto comico cabarettistica, seguito dall’esibizione dal vivo di un gruppo musicale e, infine, un Dj set che concluderà – alle 2 circa – la serata. La prima serata oggi inizia alla grande con il “Solo solo Show” di e con Renato Ciardo: al “Taranto Beer Fest” la grande comicità di uno dei più grandi performer pugliesi che, dismessi i panni di batterista della Rimbamband, si presenta Solo Solo per raccontare aneddoti, modi di dire e di essere che appartengono a tutti noi. Particolarmente ricco il programma di intrattenimento con iniziative e eventi – tutti gratuiti con inizio alle ore 20.00 – studiato per dare la possibilità a famiglie, ragazzi e adulti, di trascorrere una serata in allegria e spensieratezza con workshop, attrazioni, spettacoli di cabaret, concerti e DJ set.

Per i più piccoli ci saranno pagliacci, giocolieri e trampolieri, nonché numerosi workshop, laboratori e attività artistiche e ricreative, mentre per tutti gli altri workshop, spettacoli di cabaret, concerti e dJ set. Protagonista assoluta del “Taranto Beer Fest” sarà la birra con la possibilità di degustare circa 40 diverse birre nazionali, artigianali e internazionali, anche gluten free e no alcol; in programma anche workshop a cura di esperti nazionali in cui saranno svelati i segreti di questa antichissima bevanda.



Provincia di Bari



- A Terlizzi sarà di scena Cristiano Malgioglio in occasione dei festeggiamenti in onore della Vergine SS. di Sovereto. L’appuntamento, in Piazza Cavour (ingresso libero), sarà preceduto dalla tribute band “Rocco Sugar e Voodoo Band” dedicata a Zucchero. Cantautore e paroliere tra i più amati del panorama musicale italiano, Malgioglio ha anche avviato da tempo una fortunata carriera televisiva sia in Rai che in Mediaset.

- Questa sera alle 21 alla masseria Ferragnano di Locorotondo (Via Cisternino, 282) per il Locus Festival si esibiranno Roy Ayers, Louie Vega, Seun Kuti & Egypt 80, Tonico 70 & Banda Maje. Nell’esclusiva data italiana del suo ultimo “Farewell tour” Roy Ayers, tra i più grandi jazzisti viventi pionieri del jazz-funk e dell’acid jazz, si esibirà in uno spettacolare concerto. L’ingresso è a pagamento, per info: info@bassculture.it.

Provincia di Brindisi

- Anteprima di PensieriCorrenti Festival 2023 questa sera, notte di San Lorenzo, a Mareducato a Savelletri con il collettivo “Ciao! Discoteca Italiana” da Mareducato. L’appuntamento festoso avrà inizio dalle ore 22 e vedrà protagonista sul palco di PensieriCorrenti la divulgazione scientifica, l’arte e la musica.

- Una serata sulle ali dei ricordi è ciò che propone questa sera la città di Mesagne per trascorrere una serata divertente. Infatti, alle ore 21 piazza Orsini del Balzo ospiterà la disco music con uno spettacolo di revival incentrato sulla discoteca “Barbablù”, la prima sorta in provincia di Brindisi, a 50 anni dalla sua fondazione avvenuta nel settembre 1973.