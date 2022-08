Cuccagna a mare e Frida Bollani: cosa fare stasera in Puglia

La cuccagna a mare a Porto Cesareo, il Balletto del Sud al Chiostro dei Teatini e ancora Frida Bollani nel Barese: ecco cosa fare questa sera in Puglia tra concerti, eventi e spettacoli.

Cosa fare stasera a Lecce e provincia

A Porto Cesareo alle 17.30, nello specchio d’acqua antistante Piazza Nazario Sauro, si terrà la tradizionale “Cuccagna a mare”. L’albero della cuccagna simula l’albero di bompresso, una delle parti costitutive dei velieri, risaltando la storica vocazione marinara della cittadina jonica. Il gioco della cuccagna è un gioco di destrezza e di forza con l’unico, ma non facile obiettivo è riuscire a giungere per primi ad afferrare la bandiera superando le difficoltà dovute all’inclinazione e al grasso che rende il palo scivoloso. Il mare attenua le cadute dei partecipanti spesso rovinose ma, allo stesso tempo, divertenti! Il palo viene unto di grasso in gran quantità per cui i partecipanti al gioco non hanno nessun appiglio né possono aggrapparsi agevolmente al tronco per riuscire a tirarsi con poca fatica. L’edizione di quest’anno è organizzata dall’Associazione AltaMarea con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo. Dodici concorrenti si contenderanno il tricolore fissato con lieve inclinazione verso l’alto a prua del motopeschereccio “Gelosia”. Cadute e scivoloni in mare saranno all’ordine del giorno. Durante la gara, pubblico e partecipanti si divertiranno a ritmo di musica che ci accompagnerà fino a mezzanotte.

Stasera alle 21.30, nel Chiostro dei Teatini di Lecce, ultimo appuntamento della Stagione di Danza – Estate 2022 del Balletto del Sud. È la volta di un’edizione speciale di “Radio Med”, giunto con successo alla 7a edizione. Le più belle pagine del repertorio della celebre compagnia di danza pugliese composta da professionisti provenienti da tutto il mondo, i capolavori della musica (Carmen, Cavalleria Rusticana, ecc), le canzoni popolari e i brani interpretati da grandi artisti contemporanei (da Battiato a Mina), ne fanno uno spettacolo brillante, avvincente e originale anche nella conduzione in stile radiofonico. Partecipano infatti allo spettacolo artisti della musica, della danza e del teatro.

Cosa fare stasera a Taranto e provincia

Con “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, in scena questa sera (ore 21) e domani (20.30) al teatro Orfeo, si conclude il Taranto Opera Festival, la stagione estiva perché tutti si aspettano un bis invernale tenendo conto della grande risposta del pubblico. Dal suo debutto, nel 1892 a Milano diretta da Arturo Toscanini al Dal Verme, storica sala che si appresta a festeggiare i suoi primi 150 anni, l’opera in due atti “Pagliacci”, che invece per parte sua ha da poco compiuto 130 anni, non è mai scomparsa dai cartelloni dei teatri di tutto il mondo.

Cosa fare stasera a Brindisi e provincia

Latiano pronta a calebrare la festività del Santissimo Crocifisso. Questa sera (dalle ore 19) il Gruppo storico “Santa Margherita” e l’associazione “Karibuni” saranno i protagonisti della rievocazione storica “Incontri sulla via Appia”. Alle 22, in piazza Umberto I, gli artisti di strada supporteranno la Crazy roll band.

Questa sera (ore 20) a Brindisi, presso Palazzo Virgilio, nell'ambito della “Fiera del Libro”, presentazione dell'opera prima di Marco Avonto “Gli irredenti-Una cruda vicenda di periferia”, edito da Morellini.

Questa sera alle ore 21, nell’Atrio del Castello di Messane, fari puntati sulla spettacolo di musica popolare “pizzica … e non solo” con la partecipazione di Anna lì e i musicisti del Progetto Nachiru.

Cosa fare stasera a Bari e provincia

Stasera, alle ore 21, nel Garden del "Tassello mancante" di Putignano, salirà sul palco la giovane promessa della musica italiana Frida Bollani. Ipovedente dalla nascita, considera ciò in sono perché sente di avere altre fortune come l'orecchio assoluto. È figlia d'arte: suo padre è Stefano, noto compositore, sua madre la cantante Petra Magoni. Per informazioni sull'evento scrivere all'indirizzo iltassellomancantepu@libero.it.

Sempre a Putignano torna la grande musica del "Carl Orff music festival". La rassegna sarà inaugurata alle ore 21 con un omaggio al genio Ennio Morricone. Per informazioni contattare i numeri 334/9377483 o 338/3017268.

A Bitonto, infine, prende il via il festival della poesia "Le Corti dei Miracoli". Il primo appuntamento è fissato alle ore 19.30 nel chiostro della scuola Don Milani. Per informazioni scrivere al numero 392/2820895.