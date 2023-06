Il primo luglio lo stadio San Nicola di Bari ospiterà una tappa del “Tzn 2023” di Tiziano Ferro, che preannuncia essere uno dei più grandi appuntamenti dell’estate barese.

Il cantautore originario di Latina è rimasto lontano dal proprio pubblico per sei anni e quindi questo ritorno sarà in grande stile. Un assaggio del tutto arriva dal palco ideato per il tour, una struttura imponente, con circa mille metri quadri di video e i visual pensati e lavorati da un team di artisti scovati online, molti su Instagram, nei mesi scorsi. A perfezionare nei dettagli la scenografia sono stati lo stesso artista e il team di Gio Forma e Romain Sabella di Clonwerk che hanno collaborato all’opera finale che sarà mandata in onda ad ogni tappa.

«Questo non è il tour di un disco – ha commentato infatti il cantautore -: è un tour che senza tutto quello che c’è stato in mezzo credo non ci sarebbe mai stato. Non è neanche il recupero del tour precedente perché per quei biglietti è stata offerta la restituzione. È proprio una cosa nuova e per questo ho voluto chiamarlo 2023. Perché è stato come tracciare una linea. È il tour del ritrovamento di me stesso ma anche del ritorno in un mondo in cui nel frattempo è cambiato tutto».

La coreografia del concerto



Emblematica sarà la lunga passeggiata che Tiziano Ferro farà al suo ingresso. Quei suoi passi, quell’attesa prima di iniziare a cantare, quella concentrazione rappresentano un’immersione in un sfera emozionale introspettiva, che rende lo spettacolo intimo e coinvolgente. La scaletta dei brani poi contribuisce al crescendo emotivo. Ad aprire il concerto sarà “Accetto miracoli”, tratto dall’omonimo album del 2019, un brano che non è mai stato eseguito dal vivo. Per proseguire con i principali testi di un percorso musicale e di ricerca che lo ha reso uno degli artisti italiani più amati di sempre, come testimoniano i 500 mila biglietti già venduti per questo tour. «Ho un grande senso di gratitudine nei confronti di chi verrà a vedermi - ha proseguito Tiziano Ferro -. Dal pubblico ho imparato una grande lezione, il fatto di essere qui ancora dopo 20 anni. Perché le cose cambiano, lo sappiamo bene, perciò niente è scontato. Molto spesso le persone mi dicono di aver capito alcune cose attraverso le mie canzoni e questa cosa mi sembra veramente incredibile perché non mi sento in grado di spiegare nulla a nessuno ma credo nella forza del dialogo e dell’amicizia. Credo che le parole e la musica siano in grado di generare un incontro che fa stare meglio. Quindi devo loro questo: una verità che genera benessere, non importa se in uno stadio, in un palazzetto o con l’uscita di un nuovo disco, l’importante è riuscire a trasmettere benessere».

Il palco senza barriere



Il messaggio che Tiziano Ferro lancia al suo pubblico è quello della vicinanza: al San Nicola come in tutti gli stadi in cui si esibirà fino al 14 luglio, tra l’artista e il pubblico non ci saranno barriere.

«È un palco senza protezioni, non ha quinte: è uno schermo senza barriere e senza neanche un angolo per nascondersi». Il messaggio è chiaro: Tiziano non ha bisogno di sgattaiolare, bensì di darsi al pubblico, di vivere un’emozione insieme ai suoi fan e di ritornare al live con un grande e unico spettacolo.

