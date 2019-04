© RIPRODUZIONE RISERVATA

è corso ai ripari dopo la diffusione della notizia di un concorrente rimasto paralizzato dal collo in giù in seguito a un incidente durante la prova del Genodrome, una delle sfide a cui sono sottoposti i partecipanti al programma di Canale 5 diretto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.«Canale 5,e Sdl2005, società di produzione del programma “”, informano di aver preso contatti formali nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunato nel corso delle riprese della trasmissione», si legge in una nota diffusa da Mediaset. L'è quello capitato al 54enne romano Gabriele, rimasto infortunato durante il gioco dei rulli.«Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto - continua la nota Mediaset - Canale 5,e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario». «È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la».A raccontare quello che è accaduto durante la registrazione della puntata incriminata è stato il cugino del concorrente, Stefano Ambrosetti, che a Il Messaggero ha spiegato: «L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche». La famiglia di Gabriele aveva anche lamentato una mancanza di sensibilità da parte della produzione: «Hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook dicontinuano a postare notizie scherzose».Intanto la puntata didi venerdì 26 aprile non andrà in onda, ma non c'è alcun collegamento con quanto accaduto al concorrente: il game show salta per esigenze di palinsesto legate al calendario delle festività.