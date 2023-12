​Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 1 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Programmi tv di oggi, cosa offrono i palinsesti? Se vi state chiedendo cosa vedere stasera in tv, vi anticipiamo che nella serata del 1 dicembre 2023, le programmazione dei vari canali offiranno ai telespettatori un'ampissima scelta: da una nuovissima puntata di "The Voice Kids" su Rai1 all'irriverente show "Ciao Darwin" di Canale 5, fino alla satira e all'attualità di "Propaganda Live" su La7.

Ma anche sport, film e cronaca nera: vediamo allora di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 1 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1 - 21:30 The Voice Kids

Dopo il successo della prima stagione, venerdì 1° dicembre in prima serata su Rai 1 torna “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che vede protagonisti i giovani talenti musicali tra i 7 e i 14anni. Alla guida del programma, Antonella Clerici sarà accostata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino - i tre coach veterani di The Voice ai quali si aggiungerà la new entry Arisa. Come di consueto, si parte dalle "Blind Auditions", le tradizionali “audizioni al buio”: venerdì 1° dicembre sarà la seconda delle tre sessioni.

21:20 Spagna – Italia (Nations League Femminile)

L’Italia Femminile gioca il penultimo match del 2023, in trasferta contro la Spagna campione del mondo, , e vuole dimostrare una volta di più di potersela giocare ad armi pari con le campionesse del mondo.

Anche a casa loro, anche di fronte ai 10mila spettatori che riempiranno le tribune deper applaudire le proprie beniamine e spingerle verso le Finals. La complicata rincorsa al secondo posto occupato dalla Svezia passa dalla gara di oggi (ore 21.30, diretta tv su Rai 2, streaming su RaiPlay)

Rai 3 - 21:20 "O Anche No" Speciale: la guerra fabbrica di disabilità

Si intitola “La guerra fabbrica di disabilità” la puntata speciale di "O anche no" in onda venerdì 1° dicembre alle 21.20 su Rai 3, anticipo della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre.

Testimonial di eccezione della trasmissione scritta e condotta da Paola Severini Melograni è Andriy Shevchenko, indimenticato fuoriclasse del Milan, Pallone d'Oro nel 2004, ex Ct dell'Ucraina. Oggi Shevchenko è impegnato in prima linea a favore della pace e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sarà lui a guidare i telespettatori nell’ospedale pediatrico Ohmatdyt e al centro riabilitativo Recovery.



Rete 4 - 21:30 Quarto Grado

Su Rete4 la cronaca nera raccontata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: al centro della puntata di oggi il drammatico caso di Giulia Cecchettin, uccisa per mano dell'ex fidanzato Filippo Turetta.

A seguire la vicenda di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa con 17 coltellate, a Rimini. A quasi due mesi dall’omicidio, spunta una telecamera che potrebbe aver ripreso l’assassino, mentre andava a disfarsi dell’arma e dei vestiti sporchi di sangue.

Canale 5 - 21:35 Ciao Darwin 9

Nuovo appuntamento con Ciao Darwin 9, l'irriverente show-antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. La sfida di oggi, 1 dicembre, sarà tra le due categorie Melodici contro Trapper. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Sal Da Vinci e Grido.



Ha riscosso moltissimo successo sui social e tra il pubblico in studio l’iconica Madre Natura apparsa nella puntata d’esordio: la modella russa Aleksandra Korotkaia.

Italia 1 - 21:20 Independence Day

Cult di fantascienza vincitore di un Premio Oscar, con Will Smith e Jeff Goldblum. La Terra viene invasa da astronavi aliene che stazionano nei cieli delle principali città. Uno scienziato scopre che i velivoli si stanno coordinando per un attacco che ha come obiettivo l'estinzione del genere umano.

La7 - 21:15 Propaganda Live

L'attualità e la satira di Propaganda Live torna stasera con una puntata ricca di ospiti, reportage e musica.

Tra gli ospiti torna in studio Michele Riondino, che presentaerà la sua prima opera da regista. Nel corso della serata immancabile il nuovo monologo di Andrea Pennacchi, mentre per la musica si esibiranno i Subsonica e Diodato.

Per il reportage della settimana Diego Bianchi ha seguito i preparativi per il corteo del 25 novembre scorso a Roma, nella casa delle donne autogestita Lucha y Siesta, a rischio sgombero dalla giunta regionale di destra. A seguire, le telecamere di Propaganda Live hanno raggiunto la manifestazione contro la violenza sulle donne. In studio anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata.

Tv8 - 21:30 - 4 Ristoranti

Il viaggio di Alessandro Borghese tra la cucina regionale torna a farci scoprire specialità e luoghi unici. Senza dimenticare il lato della competizione e la valutazione finale, che porterà il vincitore della sfida a ricevere 5mila euro da investire nella propria attività.

Nove - 21:30 Fratelli di Crozza

Nuona appuntamento con la satira e il divertimento de I Fratelli Crozza, in onda venerdì 1 dicembre 2023 alle 21.25 sul Nove e in streaming su Nove.tv. Oggi l'artista genovese salirà sul palco per l’ultima volta prima della pausa natalizia. Dopodiché, dall’8 dicembre, sempre in prima serata, arriveranno I Migliori Fratelli di Crozza con gli imperdibili personaggi e i pungenti monologhi dell’ultima stagione.

I Fratelli di Crozza non sono mai sempre gli stessi, continuano ad aumentare senza soluzione di continuità e raccontano alla perfezione gli italiani e le loro maschere. In occasione della puntata dell'1 dicembre 2023, dove non mancheranno l’analisi pungente e l’inconfondibile satira sull’attualità politica e sociale del nostro Paese, quali panni indosserà Maurizio Crozza? Nell'ultima ha vestito quelli di Francesco Lollobrigida, Giorgia Meloni, Stefano Bandecchi, Roberto Vannacci, Vincenzo De Luca, Mauro Corona ed Enrico Mentana.