Chiara Ferragni veste Dior, in tanti riconoscono il ragno della Taranta

Dopo il caso delle luminarie De Cagna su buste e allestimenti D&G da Harrod's, un altro pezzo del folk salentino sembra essere stato importato dall'alta moda. Si tratta del logo della Notte della Taranta, o comunque un disegno che gli somiglia moltissimo, finito su un'applicazione a forma di ragno con un cuore al centro sul minidress Dior della collezione primavera estate 2018, che ha sfilato nelle ultime passerelle ed è anche stato indossato e postato dalla regina di Istagram Chiara Ferragni. Ed è proprio qui che in tanti hanno riconosciuto l'inconfondibile ragnetto che campeggia da 15 anni sul logo del festival musicale salentino.La comparsa del ragno è avenuta nella recente sfilata della maison francese firmata dalla stilista italiana Maria Grazia Chiuri, che ha applicato al vestito una decorazione a forma di ragno con un cuore al centro in tanti hanno riconosciuto il logo della "Notte della Taranta", opera di Big Sur, tanto da segnalarlo anche sui social.Dalla Fondazione La Notte della Taranta per ora non sembrano più di tanto impressionati dal possibile plagio e non è chiaro se - come è recentemente avvenuto per le luminarie De Cagna - siano intenzionati a intraprendere azioni legali nei confronti della celebre casa di moda francese. Di certo c'è che con l'inizio dell'estate che anche Dior si sia fatto pizzicare è certamente un buon segno.