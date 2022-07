Dalla black music alla Tatangelo fino al recital su Alda Merini: tutti gli appuntamenti da non perdere

Dalla black music al recital su Alda Merini passando per il cinema all'aperto e l'Opera: gli ingredienti per scegliere cosa fare e trascorrere una serata in allegria ci sono tutti. Basta saper scegliere. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera - giovedì 21 luglio - in Puglia.

Lecce e provincia

APPROFONDIMENTI MUSICA Lecce, la lunga estate live: presentato il cartellone del Comune FOTOGRAFIA Ex Opis, una mostra racconta la memoria dell'ospedale... MUSICA Sangiorgi, Fresu, Morgan e gli altri: torna il Locomotive LA TRE GIORNI A LECCE Tutto pronto per il Jazz Around Festival: edizione dedicata alle... LECCE "Classiche forme": al via il festival di Beatrice Rana

Deddy stasera alle 21.30 per un live molto atteso: il cantautore arriva a Lecce con il suo “Luci addosso Summer Tour” al Palasummer in Piazza Palio (ingresso gratuito). “Non vedo l’ora di avere di nuovo le luci addosso e vedervi lì di fronte a me!” ha annunciato il bel Deddy, torinese, faccia pulita non ancora ventenne e un passato da barbiere che sognava di calcare i palcoscenici con la musica.

Prosegue la programmazione di concerti dell’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto. Questa sera (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) la settimana prenderà il via con Panacea del trio Rachele Andrioli (voce e percussioni), Redi Hasa (violoncello), Rocco Nigro (fisarmonica). I tre musicisti, che già collaborano da anni in varie formazioni, decidono di iniziare insieme un nuovo percorso fatto di esperienze che si intrecciano, si impastano e poi si trasformano. Si attraversa la musica popolare che unisce i mondi, dal sud America all’Europa dell’est fino ad arrivare al sud Italia guardando il mare, tendendo la mano per accarezzare le montagne dell’Albania, ricordando i luoghi di appartenenza dei tre artisti.

All’Hambirreria Fuori Posto di Ruffano prosegue “Break the rules”, la rassegna diretta da Claudio “Cavallo” Giagnotti, Francesca Kee Ciardo e Alpaca Music. Oggi (22 - ingresso gratuito) appuntamento con Mundial, nuovo progetto di Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco. Il trio presenterà i brani di “Scercule” (termine salentino che indica le cianfrusaglie), disco d’esordio, prodotto artisticamente e registrato da Carmine Tundo nella Discographia Clandestina.

La musica black mancava da tanto a Lecce e oggi sulla console del rooftoop del Cantiere, arriva un grande nome: Dj Delta. Protagonista della scena black siciliana da oltre 20 anni, Delta ha collaborato con diversi gruppi Hip Hop nazionali e internazionali. Esperto di musica Funk, Soul, Hip Hop e Reggae. Il Cantiere è in viale dell’Università. Start ore 21:30, ingresso gratuito.

Una serata tutta dedicata ad Alda Merini. Andrà in scena oggi, nella corte del Bar Lucia a Salice Salentino, “Maldamor”, un recital che rende omaggio alla grande poetessa italiana. Un racconto di vita, tra arte e poesia, organizzato dal movimento socio-culturale “GenerAzioni”, con testi di Alda Merini adattati da Agnese

Perrone, che è anche la voce narrante, accompagnata dalla voce e dalla chitarra di Annalisa Colucci. Inizio spettacolo ore 21.

Bari e provincia

Prosegue la stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana con la rassegna dal titolo “Playlist - Le canzoni della mia vita”. Si parte questa sera (ore 21) in Piazza XX Settembre a Rutigliano. Il programma “Playlist” è cucito addosso alla partecipazione della raffinata e giovane interprete, Emilia Zamuner, vincitrice del secondo premio Ella Fitzgerald Competition di Washington. Classe 1993, la giovane artista testimonia l’attenzione esclusiva della programmazione 2022 dell’Ico di Bari per i giovani artisti: under 35 sono anche l’arrangiatore e compositore Vittorio Pasquale e il direttore Nicola Colafelice. In programma, l’esecuzione di brani cosiddetti “evergreen” che resistono nel tempo e che, anzi, sanno imporsi come delle vere e proprie hits transgenerazionali.

Questa sera (dalle 19 alle 22.30), presso Villa Framarino nel Parco Naturale di Lama Balice (Strada Provinciale 156 Bitonto - Aeroporto Palese) a Bari, appuntamento dedicato all’osservazione astronomica e alla scoperta della flora e della fauna della lama. Con l’aiuto delle guide del Wwf, si esplorerà al crepuscolo l’incantevole paesaggio del Parco in una breve passeggiata adatta anche ai bambini. Successivamente, ci si sposterà sul terrazzo della villa, dove si imparerà ad osservare, per mezzo del telescopio, le galassie, le nebulose e gli ammassi di stelle. Si consiglia di munirsi di scarpe chiuse per la passeggiata nella lama e di una cena al sacco (nella struttura non si vende nulla). Biglietto € 8 per gli adulti e i bambini con pagamento in loco. Al di sotto dei quattro anni, l’attività è gratuita, previa esibizione della tessera sanitaria. Prenotazione obbligatoria scrivendo a bariplanetario@gmail.com.

A Bari stasera al Dexter beer&jazz alle ore 21 in via Giulio Petroni, si terrà l’appuntamento “La voce del jazz in terrazza: valzer e milonghe” con la voce di Beatrice Sberna e al piano e alla voce Federica Lorusso. La serata offrirà un viaggio musicale, scoperta di un iter personale di ricerca. L’ingresso prevede una quota di complicità suggerita.

Taranto e provincia

A Taranto, ad aprire il “Summer Festival”, arriva al Mon Reve stasera un’intensa Anna Tatangelo, in concerto con tutto il suo repertorio. Una delle voci italiane femminili più limpide, la Tatangelo festeggia in questo 2022 i primi vent’anni di una carriera iniziata da giovanissima e il concerto di questa sera sarà una festa del ventennale. Concerto organizzato dal Mon Reve con il supporto di Programma Sviluppo e con la direzione artistica di Sisters Eventi; ingressi 25 euro; ridotto soci 20.

Una celebrità si aggira oggi al Festival della Valle d’Itria, e che celebrità anche per Martina Franca abituata a nomi altisonanti. Naturalmente si tratta solo del ricordo di un genio non comune, sir Charles Chaplin in arte Charlot, che oggi avrebbe centotrentatré anni se non fosse scomparso la notte di Natale del 1977 lasciando una nidiata di figli e nipoti e miliardi di affranti ammiratori ed entrando nell’eternità. Il colpo d’ala del cartellone firmato da Sebastian F. Schwarz, il direttore artistico del Festival, introduce a Palazzo Ducale il cinema senza che ciò odori di eresia perché sul telone calato sul palcoscenico per la prima volta nella storia della manifestazione scorreranno le immagini della “Carmen” di Bizet. A riprodurne il suono sarà l’Orchestra della Magna Grecia, ancora una volta tra i protagonisti del Valle d’Itria, diretta per l’occasione, alle 21 precise, dall’americano Timothy Brock. Per il grande e originale “cineconcerto” di questa sera i biglietti (10, 16 e 20 euro) sono in vendita a Martina in piazza XX Settembre 5/b nella biglietteria del Festival aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17 fino all’inizio dello spettacolo.

Torna “L’Angolo della Conversazione” allo Yachting Club di Taranto, con inizio alle ore 21. Questa sera in programma l’interessantissimo incontro con Sergio Rizzo che presenta il suo ultimo volume dal titolo “Potere Assoluto, i cento magistrati che comandano in Italia”.

Entra nel vivo la rassegna musicale Scariche Sonore organizzata dall’associazione Symposium Arte. Oggi a Crispiano arriva il reggae dei Rhomanife, la band barese che da oltre 30 anni crea musica ed eventi per diffondere il messaggio d’amore. Il Symposium Cafè è in piazza San Francesco. Start ore 21.30, ingresso libero.

Brindisi e provincia

Questa sera, a partire dalle 22, il Castello Dentice di Frasso di Carovigno omaggerà la più amata tra le sue castellane, la contessa Elisabetta Schlippenbach, con una visita guidata teatralizzata. Con l’ausilio delle guide dell’associazione Le Colonne, la voce narrante dell’attrice Marilù Sbano e la musica della violinista Antonella Cavallo, si ripercorrerà la storia della vita di Elisabetta Schlippenbach attraverso le pagine del suo diario privato. La Contessa Schlippenbach, fautrice di una grandiosa ristrutturazione del Castello nei primi anni del XX secolo, si unì al Conte Alfredo Dentice di Frasso in seconde nozze. All’età di soli 16 anni, infatti, Elisabetta era stata costretta a sposare, per decisione della famiglia, un potente Conte ungherese di cui non era innamorata. Dopo aver trascorso anni infelici, Elisabetta affrontò la rivoluzionaria decisione di chiedere il divorzio, sfidando la morale dell’epoca in nome del suo diritto ad essere libera di amare. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero: 3791092451 o via email a: castellodicarovigno@gmail.com

La Notte bianca dei Bambini fa tappa a Torre Canne di Fasano, per una serata da trascorrere all’insegna dell’allegria e della spensieratezza. Si terrà questa sera a partire dalle ore 21 l’evento organizzato da Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con l’associazione Il Faro ed i commercianti di Torre Canne, con il patrocinio del Comune di Fasano.