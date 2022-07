Lecce, la lunga estate live: presentato il cartellone del Comune

La musica di Elisa sabato sera in Piazza Libertini per accendere l’estate in città. Saranno le note raffinate della cantautrice friulana a dare ulteriore accelerata a Lecceinscena, la melting pot artistica del Comune d Lecce con circa 200 appuntamenti complessivi tra musica, teatro, poesia, cinema, libri e mostre presentata dal sindaco Carlo Salvemini, dall’assessora alla Cultura, Fabiana Cicirillo, e dall’assessore allo Spettacolo, Paolo Foresio. Un cartellone che fino alla conclusione della stagione estiva mette i luoghi della cultura e di ritrovo a disposizione di chi vorrà vivere la città scegliendo tra le tante opportunità offerte.

Dallo spettacolo di Elisa, Piazza Libertini si accenderà ancora il 6 e 7 agosto con Mamma Mia!, il musical dei record firmato da Massimo Romeo Piparo, in scena Luca Word, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano e dedicato agli Abba, la band made in Svezia che ha scalato la classifica delle vendite con oltre 400 milioni di dischi venduti. Il 13 agosto grande attesa per una delle voci femminili più belle della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia.

Non solo centro: si accendono san Cateldo e Tagghiate

Nel mezzo, nelle lunghe notti dell’8 e 9 agosto, Giuliano Sangiorgi e Raffaele Casarano si prenderanno la scena della Lecce Beach Arena di San Cataldo con Alba Locomotive Ma Lecceinscena non è soltanto Piazza Libertini e lo straordinario palcoscenico di fronte al mare. Tagghiate Urban Factory è pronto a ospitare il 18 agosto la musica trascinante e taumaturgica di Vinicio Capossela che porta in scena il Rolling Sponz Rewiew, spettacolo assieme ad alcuni storici artisti dello Sponz Festival. Quello di Capossela è il penultimo appuntamento all’interno del parco urbano che ha già vissuto, tra le altre, le serate con i Sud Sound System e Noyz Narcos, festeggerà il Ferragosto 2022 con una tappa del Sei Festival e chiuderà il 19 agosto con il concerto di Carolina Bubbico. Si accende anche quest’anno, dopo il successo del 2021, la Villa Comunale con la programmazione promossa dal Conservatorio musicale “Tito Schipa”. Il 28 luglio è la serata dedicata a West Wide Story, prima che i suoi viali siano attraversati dal 13 agosto al 21 settembre dagli appuntamenti di Tito Schipa Music Factory.

Big e rapper anche in piazza Palio



Novità per il 2022 gli spettacoli del Palasummer di Piazza Palio che già stasera si accende con la musica divertente e scanzonata. A seguire, sino a sabato, lo spettacolo di Daddy, le note travolgenti ed energiche degli Après La Classe e le imitazioni straordinarie di Emanuela Aureli. Grande attesa poi per l’Oversound Music Festival, pure in programma all’interno della struttura di Piazza Palio. Si parte il 30 luglio con la musica rapper di Fabri Fibra, e poi ancora il 7 agosto con il provocatorio Achille Lauro, sino ad arrivare al 21 agosto al concerto di due mostri sacri della musica cantautorale italiano, Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Grande chiusura con una delle star musicali più amate dai giovani: il 23 agosto sale sul palcoscenico Sangiovanni. Lecceinscena è anche Teatini Cinema a cura del Db d’Essai i concerti della Camerata Musicale Salentina, il Jazz Around Festival in programma dal 29 al 31 luglio, la stagione di danza del Balletto del Sud al via venerdì con “Sansone e Dalila – Effetto Lazarus”, le proposte musicali della Oles -Orchestra Sinfonica di Lecce e del salento e del Coro Lirico di Lecce, le presentazioni di libri agli Agostiniani e la poesia al Conservatorio di Sant’Anna a cura del Fondo Verri.