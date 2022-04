Amici 21, le anticipazioni della settima puntata: ecco chi è stato eliminato. Nuove polemiche in vista. Sabato 30 aprile su canale 5 Maria De Filippi torna con il serale della scuola più amata della tv italiana. Attenzione, spoiler all'interno di questo articolo.

Leggi anche > Amici21, l'addio commosso di Lda dopo l'eliminazione: «Grazie a te Maria non sono più il figlio di, ma Luca»

APPROFONDIMENTI VIDEO Sabato in tv, Amici 21 su Canale 5: cosa accadrà nella...

Mercoledì 27 aprile 2022, è stata registrata la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi che vedremo sabato 30 aprile 2022 alle 21.15 su Canale 5. Come di consueto, sono state diffuse dal profilo Twitter Amici News e il sito vicolodelle news le anticipazioni su quanto accaduto in studio. Attenzione da ora in poi troverete spoiler sulla puntata, se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non proseguire oltre con la lettura.

AMICI 21, SETTIMO SERALE - ALLERTA SPOILER

La prima manche Zerbi-Celentano vs Cuccarini - Todaro

Luigi vs Nunzio vince Luigi

Michele vs Sissi vince Sissi

Luigi vs Nunzio vince Luigi.



Al ballottaggio Alex, Nunzio e Serena. Alex salvo subito , al ballottaggio finale ancora una volta Nunzio. c

Nella seconda la coppia Zerbi-Celentano sfida la squadra Peettinelli - Peparini

Guanto di sfida Michele vs Dario vince Michele

Albe vs Luigi vince Albe

Guanto si sfida Albe vs Luigi, vince Luigi



Al ballottaggio va Albe, Dario si salva.

Terza e ultima manche è ancora una volta Zerbi-Celentano vs Cuccarini - Todaro

Guanto di sfida Serena vs Michele vince Serena accompagnata da Alex che canta piano e voce

Alex vs Luigi vince Luigi

Michele vs Sissi, Il principe non sa chi votare e così si annulla

Si ripete la sfida tra i due, vince Sissi.

Michele si salva, Luigi va al ballottaggio .

Al ballottaggio finale: Luigi, Albe e Nunzio. Luigi salvo subito

Al ballottaggio per l’eliminazione: Albe e Nunzio. Il pubblico scoprirà in diretta il nome dell’eliminato una volta che i ragazzi rientreranno in casetta.