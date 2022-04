Sabato in tv, Amici 21 su Canale 5: cosa accadrà nella prossima puntata

Il 30 aprile andrà in onda una nuova puntata di Amici 21 dove non mancheranno sorprese e colpi di scena da parte del cast. Maria De Filippi è pronta a tornare in studio con importanti novità, la finale è sempre più vicina. L'episodio è stato già registrato e sul web sono già spuntati alcuni dettagli su i vari ballottaggi e l'eliminato della serata. Il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa è successo nella scuola più amata dagli italiani. FOTO: @KIKAPRESS E RED COMMUNICATIONS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM