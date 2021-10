Francesca Tocca attira l'attenzione di Rudi Zerbi. La reazione dell'ex Raimondo Todaro: «Quando lo vedevo da casa...»

Ad Amici 21 si incontrano per la prima volta in trasmissione Raimondo Todaro e la sua ex moglie Francesca Tocca, scatenando un simpatico siparietto fra il nuovo professore di danza e Rudy Zerbi.

Ad Amici 21 si sono rincontrati per la prima volta in tv, dopo la separazione, Raimondo Todaro, approdato alla corte di Maria De Filippi dopo la lunga esperienza a “Ballando con le Stelle” e la sua ex moglie Francesca Tocca. Durante la puntata infatti Mattia, allievo di Todaro in sfida per un provvedimento disciplinare, si è esibito in un passo a due proprio a fianco di Francesca Tocca e dopo la sua prova si è appunto verificato il simpatico botta e risposta fra il nuovo professore di danza e quello di canto, Rudy Zerbi.

A dare il via Maria De Filippi che ha spiegato che durante l’esibizione appena vista aveva riso non per la prestazione di Mattia, ma perché Zerbi era come al solito molto attento alle “movenze” sul palco di Francesca: «C’era Raimondo che guardava Mattia – ha spiegato la conduttrice - e Zerbi che guardava Francesca… Ridevo di Rudy. E’ il colmo!».

A quel punto Zerbi ha commentato ironicamente «C’era anche Mattia?!», scatenando le risate in studio e la risposta di Todaro: «Non so se è la mia presenza, ma quando vi vedevo da casa, ad un certo punto, c’era sempre il cartello sto volando. Oggi non l’ha fatto». Il siparietto è stato chiuso del professore di canto, che ha chiosato: «Sono un uomo di una certa eleganza…».