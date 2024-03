Uova di Pasqua al cioccolato fondente: ecco le migliori del supermercato secondo Gambero Rosso

Degustazione al buio per le uova di Pasqua dei marchi più venduti nella grande distribuzione. Così Gambero Rosso ha stilato la sua classifica - definitiva - a pochi giorni dall'apertura delle uova di cioccolato più amate dai bambini (e non solo). In un periodo in cui si devono fare i conti anche con i costi, decisamente lievitati a causa anche dell'aumento del cacao, gli esperti di Gambero Rosso hanno assaggiato le uova al cioccolato fondente. Ecco la classifica.

